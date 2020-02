Fall Hopp überlagert Dortmunder Sieg "Wir haben jetzt einen Punkt erreicht, der so nicht mehr zu tolerieren ist"

Schmähungen gegen Hopp und die Reaktionen darauf überlagern auch das Spiel in Dortmund. Die Verantwortlichen haben keinen Lösungsansatz, kündigen aber Gespräche an- In der kommenden Woche steht ein sportlich brisantes Spiel an.

Aus Dortmund berichtet Marcus Bark