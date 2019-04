Das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD und Sky) ist immer ein besonderes Spiel, diesmal ist es auch mal wieder eine Partie mit ganz besonderen Vorzeichen. Oder, wie Schalkes Trainer Huub Stevens sagt: "Sie spielen um die Meisterschaft und wir um etwas Anderes."

Ein bisschen spielt Schalke bei sechs Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 16 noch gegen den Abstieg. Immer aber spielen die Teams in diesem besonderen Duell um die Ehre.

Dortmunds Trainer Lucien Favre sagte zwar: "In den Spielen, die ich gesehen habe, war Schalke gefährlich." Angesichts der Schalker Leistungen der vergangenen Wochen klang diese Aussage aber arg bemüht.

Wie Dortmund 2007 Schalkes Meisterschaft verhinderte

Als Schalke wirklich noch gefährlich war, endete das Derby in Dortmund 4:4. Der BVB lag zur Pause 4:0 vorne, das Hinspiel der vergangenen Saison war eines der spektakulärsten in der Geschichte des brisantesten Ruhrpottduells. Dennoch wird es in der Vorschau auf das anstehende Derby stiefmütterlich behandelt. Es drängt sich einfach der Vergleich auf mit der Saison 2006/2007. Damals kamen die Schalker am 33. Spieltag als Tabellenführer nach Dortmund, hatten ihre erste Meisterschaft seit 1958 vor Augen.

Der BVB, der zwischenzeitlich in akute Abstiegsgefahr geraten war, sah die Chance, mit einem Sieg all die Leiden vergessen zu machen. "Unsere Fans hatten wie wir keine guten Wochen und Monate", sagt Florian Kringe dem SPIEGEL und erinnert sich an den 12. Mai 2007. Nach dem 2:0-Sieg, bei dem er für die Dortmunder auf dem Platz stand, habe sich alles gedreht. Am Tag danach hätten ihre Fans wieder stolz zur Arbeit gehen können, so erzählt es Kringe, und den Schalke-Fans unter den Kollegen sagen können: "Für euch hat's noch gereicht." Ein paar Tage später wurde der VfB Stuttgart Meister - mit zwei Punkten vor Schalke.

Ulmer/ imago images Der frühere Schalke-Trainer Mirko Slomka nach dem Derby 2007

Eine Saison war auf ein Spiel reduziert worden. Der eindeutig Schwächere stand plötzlich als Gewinner da. "Logisch, dass uns die Ausgangssituation noch einen zusätzlichen Kick gegeben hat. Wir hatten weniger Druck, dafür mehr Lust", sagt Kringe.

Trainer des FC Schalke 04 war damals Mirko Slomka. "Ich hatte überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, dass es schiefgehen kann", sagt er dem SPIEGEL über den Mai 2007: "Wenn man selber Ängste hat, merken das die Spieler."

Slomka verwarf damals einige Überlegungen. Er habe an ein öffentliches Training vor dem Derby in der großen Arena gedacht: "Da sollten die Jungs dann bei bestimmt 20.000 Fans sehen, für was für einen geilen Klub sie spielen." Slomka entschied sich dagegen. Alles sollte "normal" bleiben. Heute würde er das anders machen. Er würde auch die Spieler warnen, auf provozierende Sprüche zu verzichten. Gerald Asamoah, heute Teammanager der Schalker, hatte angekündigt: "Wenn wir in Dortmund Meister werden, laufe ich über die A40 zu Fuß nach Hause - mit einer Pulle Bier in der Hand." Slomka im Rückblick: "Solche Dinge hätten nicht passieren dürfen."

Asamoah habe allerdings zu dem Typus gehört, der "null Angst vor Fehlern" gehabt habe und mit Vorfreude in ein solches Spiel gegangen sei. Es gebe aber auch den Typ Spieler, der "Misserfolgsängste" habe, der eher die Gefahr sehe, etwas zu verlieren als die große Chance, etwas zu gewinnen.

Witsel und Delaney sind Führungspersönlichkeiten

Lars Baron / Getty Images Ebi Smolarek traf damals für den BVB

Slomka ließ als Schalker Trainer psychologische Profile der Spieler erstellen, dafür wurde er von einigen belächelt und kritisiert. Er verteidigt die Methode, weil sie ihm etwa geholfen habe, die "emotionale Ruhe" eines Spielers besser einordnen zu können. Wer verwandelt am ehesten einen Elfmeter in der 89. Minute beim Stand von 0:0? Wem tritt der Schweiß auf die Stirn, wenn er in ein Stadion mit 80.000 Zuschauern einläuft.

Der psychologische Faktor wird auch im 154. Pflichtspielderby eine große Rolle spielen. Slomka schwärmt von Borussia Dortmunds zentralen Mittelfeldspielern Axel Witsel und Thomas Delaney, denen er einen hohen Wert an "emotionaler Ruhe" zuordnen würde. "Auch Mario Götze und Marco Reus zähle ich dazu, obwohl der schon einige Erfahrungen mit Misserfolgen machen musste, zu denen auch Verletzungen zählen."

Meister war Reus noch nie. Der FC Schalke kann ihm das weiterhin verwehren. Florian Kringe sagt: "Das ist schon psychologisch eine sehr interessante Situation. Da hast du dann doch einen Rucksack auf und als Favorit deutlich mehr zu verlieren."