15 Jahre altes Ausnahmetalent Borussia Dortmund will Moukoko für die Champions League melden

In den Jugend-Bundesligen ist Sturmtalent Youssoufa Moukoko nicht zu stoppen. Nun will Borussia Dortmund den 15-Jährigen an die Männerteams heranführen. Ab seinem Geburtstag im November darf er Champions League spielen.