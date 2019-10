BVB-Niederlage in Mailand "Es ist verflucht wenig passiert"

Die Profis von Borussia Dortmund, die das gesamte Spiel bei Inter Mailand von der Bank aus verfolgten, mussten nach dem Abpfiff auf den Rasen, um sich noch ein bisschen zu bewegen. Mario Götze schlug dabei zwei Fliegen mit einer Klappe. Er schaute nebenbei auf die große Videoleinwand, um die Höhepunkte der anderen Partien in der Champions League zu sehen. Da waren nette Tore dabei, etwa das 3:0 des FC Liverpool beim KRC Genk: Roberto Firmino passte auf Mohamed Salah, der leitete weiter zu Sadio Mané, der lupfte den Ball über den Torwart ins Netz.

Es war ein perfektes Zusammenspiel von drei Stürmern. So etwas hatte Mario Götze an diesem Abend zum ersten Mal gesehen.

Sein BVB hatte beim 0:2 in Mailand keinen Treffer erzielt und diesmal auch keinen Grund, über eine schlechte Chancenverwertung zu klagen. Es gab kaum Chancen. Mats Hummels sagte, bezogen auf die Offensivleistungen beider Mannschaften: "Es ist verflucht wenig passiert."

Mit Reus und Alcacer fehlten die besten Torschützen

Der Innenverteidiger, der am Mittwoch auch die Kapitänsbinde trug, analysierte weiter: "Wir hatten guten Ballbesitz im Mittelfeld, hatten auch Phasen, in denen wir Inter hinten reindrücken konnten, haben aber deutlich zu wenig Chancen kreiert." Sportdirektor Michael Zorc gab angesichts des Fehlens von Paco Alcacer (verletzt) und Marco Reus (krank) zu bedenken: "Wir hatten unsere beiden besten Torschützen nicht dabei. Das darf man auch nicht vergessen."

Sein Frust über den lethargischen Auftritt - es war bei weitem nicht der erste in dieser Saison - war ihm aber deutlich anzusehen. Den Einwand, dass mit Jadon Sancho, Julian Brandt und Thorgan Hazard immer noch eine hochwertige Angriffsreihe auf dem Platz stand, ließ er auch mit einem stummen Nicken gelten.

Hummels führte die harmlose Vorstellung auch auf den Plan des Trainers zurück, der 80 Minuten lang "perfekt" aufgegangen sei: "Nur das Ergebnis hat nicht gestimmt."

Tatsächlich die falsche Neun

Lucien Favres Plan war es, Inters zentrale Stürmer Lautaro Martinez und Romelu Lukaku auszuschalten. Der Trainer wich dafür von seiner bevorzugten Viererkette ab und stellte drei Innenverteidiger auf. Hummels hielt das für eine "absolut nachvollziehbare Herangehensweise für ein Auswärtsspiel" bei einer "Topmannschaft". Er fügte allerdings auch an, dass dadurch ein offensiver Spieler im Zentrum gefehlt habe. Er meinte den "Zehner".

Dieser hatte allerdings nur nominell im 3-4-3 gefehlt, denn Julian Brandt, der statt des verletzten Paco Alcacer oder des verschmähten Götze im zentralen Sturm spielte, rückte immer wieder in den Raum des offensiven Mittelfeldspielers zurück. Das macht eine "falsche Neun" so. Die Leistung von Brandt im Giuseppe-Meazza-Stadion nahm ihm jedoch die An- und Abführung. Er war die falsche Neun, weil er in den wenigen Momenten fehlte, in denen es im Strafraum Inters gefährlich hätte werden können.

Die "Strafraumbesetzung", so gab Sebastian Kehl zu, sei ein Problem gewesen. "Wir rücken nicht nach", bemängelte der Leiter der Lizenzspielerabteilung. Auf die Frage, ob er trotz des harmlosen und biederen Auftritts von einem "guten Spiel" des BVB sprechen wolle, wie es Favre getan hatte, schwieg Kehl.

Video Bernd Thissen/dpa

Mediengerüchte um Mourinho

Dem Trainer zu widersprechen, hätte eine Diskussion angefacht, die Michael Zorc beenden wollte. Angesprochen auf einen Bericht der "Sport Bild", nach dem Jose Mourinho als möglicher Nachfolger von Favre in den Fokus rücke, sagte der Sportdirektor bei "sky": "Der Artikel entbehrt jeglicher Substanz. Wir führen keine Trainerdiskussion."

Der Ruf von Lucien Favre hat jedoch in den vergangenen Wochen gelitten. Sein Plan in Mailand war auf der Taktiktafel okay, wurde aber nach 23 Minuten mit Inters erstem Tor durchkreuzt. Dass der BVB trotzdem bis zur 74. Minute mit der Einwechslung Jacob Bruun Larsen und einer Systemumstellung auf eine Offensive setzte, die bei Inters kantiger Defensive ein müdes Lächeln hervorrief, schädigte Favre weiter.

Das Derby am Samstag beim FC Schalke 04 wird eine harte Belastungsprobe für die Borussia und ihren Trainer. Die Ausgangslagen in Bundesliga und auch der Champions League sind sehr solide, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Die Stimmung dazu steht im krassen Widerspruch.

Wie sehr das Vertrauen in die Mannschaft und den Trainer gelitten hat, drückte ein Dortmunder Fan in der Metro aus, die vom "Stadio San Siro" in die Mailänder City fuhr. Er blickte dem Derby ängstlich entgegen: "Die Blauen fressen uns auf."