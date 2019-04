Dortmunds Einbruch gegen Mainz "Wir haben es einfach über uns ergehen lassen"

Fußballer mit höchsten Ansprüchen verabscheuen es, auf der Couch zu liegen, wenn in der Champions League gespielt wird. Die Spieler von Borussia Dortmund haben höchste Ansprüche, zumindest haben sie diese angemeldet, denn sie wollen Deutscher Meister werden.

Den Weg zum Ziel versperrt der FC Bayern. Das ist schon beängstigend genug, daher dürften die Profis des BVB eigentlich froh darüber sein, dass sie wie ihre Rivalen aus München die Füße hochlegen dürfen, wenn Europas Eliteliga spielt. Es ist ja auch so schon anstrengend genug, für den Kopf wie für den Körper.

Sogar das Spiel gegen Mainz 05, eine Mittelklassemannschaft der Bundesliga, wurde nach einer 2:0-Pausenführung im eigenen Stadion zur Strapaze. "Ich weiß nicht, wie lange es noch gut gegangen wäre", sagte Roman Bürki. Der Torwart des BVB sorgte dafür, dass es überhaupt gut ging. Er war der einzige, der in einer wilden Schlussphase wusste, was er tun sollte und musste. Nur dank seiner herausragenden Leistung blieb es beim 2:1-Erfolg.

Als wäre Mainz mit einem Mann mehr auf dem Platz

"Es hat sich angefühlt, als wäre Mainz mit zwei Mann mehr auf dem Platz", klagte Bürki über die Schlussphase, in der sämtliche Systeme beim BVB zusammenbrachen, mit Ausnahme des Torwarts. "Wir haben es einfach über uns ergehen lassen." Mehrfach habe er seine Kollegen angeschrien, sie sollten wieder aggressiver in die Zweikämpfe gehen, mutiger nach vorne rücken. Schlussendlich musste er jedoch feststellen: "Da kam keine Reaktion. Wir haben einfach nur hinten gestanden."

Bürki fasste den Plan, in den kommenden Tagen "mal wieder mit den Jungs zu reden". Ob es ein körperliches Problem gewesen sei, wolle er fragen. Oder ob irgendetwas "nicht klar war".

Auf Letzteres deutete vieles hin. Nachdem der Mainzer Trainer Sandro Schwarz in der Pause von einem 5-3-2-System auf ein 4-4-2 mit einer Raute im Mittelfeld umgestellt hatte, sah plötzlich die Mittelklassemannschaft aus Mainz wie ein Tabellenführer aus. Zum zweiten Mal in acht Tagen wurde der BVB dominiert, dass es ihm fast ein bisschen peinlich sein musste. Dieses Mal, anders als beim 0:5 in München, nur eine gute halbe Stunde, aber eben gegen Mainz.

Problem erkannt, zu spät reagiert

"Das Problem war, dass unsere Außenverteidiger oft gegen zwei Gegner spielen mussten", sagte BVB-Trainer Lucien Favre. Vor allem Abdou Diallo am linken Ende der Viererkette war der Leidtragende, denn die Mainzer kamen auf ihrer rechten Seite zu vielen gefährlichen Angriffen. Doch Favre reagierte erst spät, wechselte mit dem zuvor mehrere Wochen verletzten Maximilian Philipp einen Offensivspieler ein, der für Stabilität in der so gefährdeten Zone sorgen sollte. Der Versuch einer Reparatur aber misslang, es wurde sogar noch schlimmer.

Favre hatte in den vergangenen Wochen häufiger mit personellen Entscheidungen daneben gelegen, auch bei Wechseln. Von einem so anerkannten Trainer wie ihm werden jedoch Lösungen erwartet, auch und gerade wenn es um taktische Probleme geht. Insofern hing auch der Fußballlehrer durch, sagte noch: "Am Ende zählt nur das Ergebnis."

Das mag rückblickend korrekt sein. Doch beim Blick Richtung Saisonziel Meisterschale und Restprogramm wird ein solcher Fatalismus nicht ausreichen. Das weiß auch Marco Reus. "Je weniger Spiele es noch sind, desto mehr wird es auch eine Sache des Kopfes", sagte der Kapitän, der steif und fest behauptete, die schwache Leistung in der zweiten Halbzeit habe "gar nichts" mit dem 0:5 in München zu tun gehabt. Eine schlüssige Erklärung fehlte allerdings auch ihm. Eine "Mischung aus allem" sei es gewesen, die zu zittrigen Füßen und belasteten Köpfen geführt habe.

Phänomene, die den Dortmundern kaum gefallen werden, die aber nun mal auch zu einem engen Kampf um die Meisterschaft gehören. Da wird jeder Tag guttun, an dem sich Körper und Geist ausruhen können.