Dortmunds Sieg in Augsburg Sechsmal schlafen bis zur Meisterschaft

Erste Hälfte: Dortmund drückte Augsburg von Anfang an hinten rein. 17 Schüsse in Richtung Augsburger Tor zählten die Statistiker nach den ersten 45 Minuten, das sind mehr als viele andere Teams in 90 schaffen. Lediglich einmal probierte es der FCA. All das nutzte der zweitbesten Offensive der Liga aber nichts. Haller scheiterte nach traumhaftem Außenristpass von Julian Brandt an Augsburgs Keeper Tomáš Koubek. Später lief Brandt allein auf Koubek zu, der weit aus seinem Tor geeilt war. Der Nationalspieler entschied sich für den Abschluss, anstatt am Keeper vorbeizugehen, und vergab. Kurz vor der Pause köpfte Dortmunds Niklas Süle an den Pfosten. Der Ball wollte nicht ins Tor.