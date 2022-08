+++ GERÜCHTE +++

Gladbach will sich noch verstärken – Zirkzee »ein guter Spieler«

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hat seine Forderung nach weiteren Spielern insbesondere für die Offensive erneuert. »Wir wissen, dass wir limitierte finanzielle Mittel haben. Dennoch wäre es gut, wenn wir in den nächsten Wochen noch die ein oder andere Option hinzufügen könnten«, sagte Farke bei Sky. Schon in der vergangenen Woche hatte Farke nach dem Abgang von Breel Embolo zur AS Monaco auf die wenigen Alternativen in der Offensive verwiesen. Aktuell fehlt auch Kapitän Lars Stindl verletzt.