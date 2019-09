Das entscheidende Tor fiel bereits in der 14. Spielminute. Der Gladbacher Alassane Pléa verwandelte eine unfreiwillige Vorlage von Kölns Kingsley Ehizibue. Doch möglich gemacht hatte den Treffer erst Breel Embolo: Mit hohem Tempo war der Neu-Gladbacher an zwei gegnerischen Spielern vorbeigestürmt, und hatte einen feinen Pass Richtung Mitte gespielt - jenen Pass, den Ehizibue letztlich nur noch vor Pléas Füße klären konnte. Es war eine von vielen starken Szenen Embolos beim 1:0-Sieg in Köln.

Nach dem Spiel wurde Gladbachs Trainer Marco Rose gefragt, was er denn mit Embolo gemacht habe, der spiele ja plötzlich ganz anders als man das aus seiner Schalker Zeit von ihm gewohnt gewesen sei. "Ja, das wollte ich euch schon längst gesagt haben", antwortete Rose. "Wir waren drei Wochen zusammen im Urlaub."

Natürlich gab es keinen gemeinsamen Urlaub, ein Scherz. Doch was es gab waren einige intensive Gespräche. Er habe Embolo gemeinsam mit dem Sportdirektor Max Eberl davon überzeugen können, dass ein Wechsel von Schalke nach Gladbach "ein Neuanfang" sein könne, sagte Rose.

1000 Tage auf Schalke, 650 Tage verletzt

Als der FC Schalke Embolo vor drei Jahren aus Basel geholt hatte, galt der damals 19-Jährige als eines der vielversprechendsten Talente in Europa. Damals hieß es, Manchester United habe besonders hartnäckig um Embolo geworben, auch Gladbach war sehr interessiert. Doch Embolo ging nach Gelsenkirchen. Bis heute ist er mit einer Ablöse von 26 Millionen Euro der teuerste Einkauf in Schalkes Vereinsgeschichte.

Embolo schoss dann auch einige tolle Tore, doch er war auch oft verletzt. Erst war es das Sprunggelenk, dann hatte er sich das Wadenbein gebrochen und später auch noch den Fuß. Von etwas mehr als 1000 Tagen auf Schalke war er rund 650 verletzt.

Getty Images Breel Embolo im Spiel gegen Kölns Dominick Drexler

"Breel ist immer noch jung", sagte sein neuer Trainer Rose über den 22-Jährigen. Man dürfe bei allem Lob aber auch nicht vergessen, "dass da noch Luft nach oben ist in verschiedenen Bereichen". Ein Satz, der auf Embolo ebenso zutrifft wie auf die gesamte Gladbacher Mannschaft.

Nach einer ganz starken ersten Hälfte, in der Gladbach die überlegene Mannschaft war, ließ das Team in der zweiten Hälfte einiges von dem vermissen, was es zuvor gut gemacht hatte. Das Pressing, wie es Rose gerne sehen möchte, hatte Kraft gekostet. Am Ende musste Gladbach noch einmal um den Sieg zittern. Auch Embolo war dann nicht mehr ganz so auffällig. Einmal, es lief die 66. Minute, kam er 16 Meter vor dem Tor an den Ball, doch er geriet in Rückenlage und sein Schuss deutlich zu hoch. "Wir gehen noch zu leichtfertig mit unseren Chancen um", sagte Embolo hinterher. "Auch heute hätte ich wieder zwei, drei Aktionen besser ausspielen können."

Der Spielmacher im Angreifer

In Gladbachs Mittelfeldraute nahm Embolo gegen Köln die offensivste Position ein. Oft rückte er vor, um das Aufbauspiel der Kölner zu unterbinden, manchmal aber tat er Dinge, die sonst nur Spielmacher tun. Er ließ sich fallen, verteilte die Bälle geschickt. Dabei ist der Embolo eigentlich ein Spieler, den man bisher immer als Angreifer bezeichnet hatte. Doch in Gladbach sehen sie bei dem Schweizer offenbar noch ganz andere Talente. Auch deshalb haben sie ihn für rund zehn Millionen Euro vom FC Schalke geholt.

Kürzlich hat Schalkes neuer Trainer David Wagner mit den "Ruhr Nachrichten" über seinen Job gesprochen. Natürlich ging es dabei auch um die dünn besetzte Offensive, die bei den Schalkern noch zum Problem werden könnte. Wagner sagte: "Als ich mir den Kader nach meiner Verpflichtung angeschaut habe, war Embolo einer der Spieler, auf die ich mich am meisten gefreut habe."

1. FC Köln - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:1)

0:1 Pléa (14.)

Köln: Timo Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector - Skhiri, Verstraete (86. Kainz) - Schaub (74. Risse), Drexler - Modeste (74. Terodde), Cordoba

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria - Kramer (83. Strobl), Neuhaus - Embolo - Pléa (87. Herrmann), Thuram (78. Benes)

Schiedsrichter: Aytekin

Gelbe Karten: Hector, Risse / Kramer, Elvedi

Zuschauer: 50.000 (ausverkauft)