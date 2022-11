Fußball-Bundesliga Gladbach gewinnt Sechs-Tore-Spiel gegen den BVB

Wer in der Auftaktpartie des 15. Spieltages auf Spektakel gehofft hatte, wurde früh zufriedengestellt: Der erste Konter bescherte Gladbach die Führung. Lars Stindl bediente den enteilten Hofmann, der überlegt einschob (4.). Rasch glich der BVB aus – und wie: Aus dem Fußgelenk flankte Jude Bellingham zu Brandt. Der für die WM in Katar nominierte Nationalspieler nahm mit dem rechten Oberschenkel an und vollendete mit links (19.).