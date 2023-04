Der algerische Außenverteidiger Bensebaini wird mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, Stürmer Thuram könnte es nach Italien oder in die englische Premier League ziehen. Bereits am Mittwoch hatte Gladbach bestätigt, dass der langjährige Kapitän Lars Stindl den Verein zum Saisonende verlassen wird.

Gladbach aktuell nur auf Rang zehn

Während Stindl, der bereits seit 2015 für Gladbach spielt, sich großer Beliebtheit erfreut, zogen sich Bensebaini und Thuram immer wieder den Unmut der Anhänger zu. Virkus hofft dennoch, dass die Fans die beiden bis zum Saisonende unterstützen. »Beide Jungs sind Spieler, die den Unterschied ausmachen können«, sagte er: »Beide haben uns in den vergangenen Jahren sportlich geholfen und tun es auch aktuell noch. Daher haben sie – bei aller berechtigten Enttäuschung – einen stilvollen Abschied verdient.«