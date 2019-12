Gladbach siegt gegen FC Bayern Fingerfertig

Fingerfertigkeiten: Gladbach-Keeper Yann Sommer ließ einen Schuss von Joshua Kimmich aus der zweiten Reihe zunächst durchrutschen, konnte den Ball danach mit den Fingerspitzen in letzter Sekunde stoppen, bevor er mit vollem Umfang über die Linie rollte (27.). Kurz vor Schluss foulte Bayerns Javi Martínez Marcus Thuram im Sechzehner, kassierte dafür Gelb-Rot und musste mit ansehen, wie Ramy Bensebaini seinen zweiten Treffer vom Elfmeterpunkt erzielte (90+2). Manuel Neuer ahnte zwar die Ecke, bekam die Finger aber nicht mehr an den Ball.

Das Ergebnis: Bayern war in der ersten Hälfte deutlich überlegen, Gladbach wurde nach der Pause aber stärker. 2:1 (0:0) stand es am Ende für den alten und neuen Spitzenreiter. Die Borussia baute ihre Tabellenführung weiter aus und liegt nun sieben Punkte vor dem FC Bayern München (24 Punkte). Lesen Sie hier den Spielbericht.

Die erste Hälfte: War geprägt durch Bayerns mangelnde Chancenverwertung. 11:1 Torschüsse und 63 Prozent Ballbesitz hatten die Münchner vorzuweisen. In der achten Minute hatte Thomas Müller die erste Chance zur Führung, verfehlte das Tor jedoch um wenige Zentimeter. Die Münchner drängten den Tabellenführer in dessen Sechzehner, scheiterten dort aber an sich selbst.

Die zweite Hälfte: Nach dem Wechsel zeigten sich die Gäste effektiver und nutzten ihre erste Gelegenheit. Beim Drehschusstor von Perisic war Sommer zwar noch dran, er lenkte den Ball aber unglücklich mit der rechten Hand ins eigene Tor. Marco Rose wagte nun mehr Offensive und brachte Breel Embolo für László Bénes. Das wurde belohnt: Nach einer Ecke von der rechten Seite fühlte sich kein Münchner für den Innenverteidiger Bensebaini zuständig, der aus acht Metern zum Ausgleich einköpfte (62.). Nun verloren die Bayern den Ball zu schnell, Gladbach kam deutlich besser in die Zweikämpfe und zu einigen Umschaltmomenten.

K.o. in der Nachspielzeit: Der eingewechselte Martínez sah zunächst Gelb (68.) und grätschte dann in der Nachspielzeit im eigenen Strafraum Thuram um. Gelb-Rot und Elfmeter für Gladbach. Bensebaini schoss Gladbach an die Tabellenspitze, die zwischenzeitlich schon an Leipzig verloren gegangen war. Unglücklich agierte vor dem Elfmeter auch Joshua Kimmich, der beim Pass auf Thuram den Ball zwar berührte, aber nicht zu fassen bekam.

Erinnerungen an goldene Zeiten: Zum ersten Mal seit langer Zeit begegneten sich Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München wieder auf Augenhöhe. 43 lange Jahre war es her, dass die Borussia den Rekordmeister zuletzt als Tabellenführer empfangen hatte. Mit 31 Punkten aus 14 Spielen grüßt Gladbach nun schon im zweiten Monat von der Tabellenspitze. Besser war die Borussia zum gleichen Zeitpunkt nur in der letzten Meistersaison 1976/1977 (33 Punkte). Ein Zeichen?

Nur noch Siebter: Die Münchner tun sich gegen die Borussia schwer. Die Ergebnisse der letzten elf Aufeinandertreffen: fünf Siege Gladbach, zwei Remis, vier Siege Bayern. Mit seinen Chancen ging der amtierende Deutsche Meister, wie bereits gegen Bayer Leverkusen (1:2), zu leichtsinnig um. Auch Torgarant Robert Lewandowski konnte daran nichts ändern und blieb erneut torlos. Weil Leverkusen am Abend auch gegen Schalke 2:1 gewinnt, sind die Bayern mit 24 Zählern nur noch Tabellen-Siebter.

Borussia Mönchengladbach - Bayern München 2:1 (0:0)

0:1 Perisic (49.)

1:1 Bensebaini (62.)

1:2 Bensebaini (90+2.)

Gladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Benes (58. Embolo), Hofmann, Stindl (85. Raffael) - Plea (64. Herrmann), Thuram

München: Neuer - Kimmich, Boateng (68. Martínez), Alaba, Davies -Thiago, Goretzka, Tolisso (20. Perisic), Müller, Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Marco Fritz

Gelbe Karten: Benes, Hofmann, Zakaria / Boateng, Thiago, Lewandowski

Rote Karte: Martínez

Zuschauer: 54.022 (ausverkauft)