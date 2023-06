Bei vielen Fans stand Farke schon seit Wochen in der Kritik. Bei Heimspielen wurde er mehrfach ausgepfiffen. Er nehme das nicht persönlich, kommentierte Farke, der das Team nicht stabilisieren konnte. Vor allem auswärts und gegen eigentlich schwächer besetzte Gegner enttäuschte Gladbach häufig. Spielerisch war kein Fortschritt erkennbar.

Wie bewältigt Gladbach den Umbruch?

Virkus hatte dem Coach dennoch lange nicht das Vertrauen entzogen und noch Anfang Mai betont, mit Farke in die neue Saison gehen zu wollen. Zwei Tage nach dem 2:5 bei Borussia Dortmund am 32. Spieltag hatte er dann eine ausführliche Aufarbeitung der laufenden Spielzeit angekündigt. Als vor dem 2:2 bei Bayer Leverkusen am vorletzten Spieltag die »Rheinische Post« berichtete, die Trennung zum Saisonende stünde fest, dementierte Virkus vehement.