Tyson Fury will nach seinem vermeintlichen Rücktritt im April doch weiter kämpfen. In einem Video kündigte der Schwergewichtsweltmeister sein Comeback an. »Ich habe mich entschieden, zum Boxen zurückzukehren, weil ich der erste Schwergewichtschampion in der Geschichte sein kann, der zwei Trilogien hat«, sagte der 33-jährige Brite. Künftig werde er vom 28 Jahre alten Federgewichtler Isaac Lowe als Trainer betreut. »Er kennt mich besser als jeder andere auf dem Planeten, und wir sind ein großartiges Team.«