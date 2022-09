Bruno Bolchi Erster auf Panini-Bild verewigter Spieler gestorben

Bruno Bolchi, der erste auf einem Panini-Bild verewigte Fußballer, ist tot. Der ehemalige Kapitän von Inter Mailand ist am Dienstagabend im Alter von 82 Jahren in einer Klinik in Florenz gestorben.

Bolchi galt als »Adam der Sticker«, wie ihn die »Gazzetta dello Sport« nannte. Das Klebebildchen mit seinem Gesicht aus dem Jahr 1961 ist unter Sammlern eines der begehrtesten.