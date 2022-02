Fußball-Bundesliga Köln rückt dank Modeste an die Champions-League-Plätze heran

Der bisherige Vierte Union Berlin hat in Augsburg gepatzt, Nutznießer ist Köln. Der FC gewann in Abwesenheit seines Trainers Steffen Baumgart. Gladbach blieb auch in Spiel eins nach dem Rückzug von Max Eberl sieglos.