Der SC Paderborn hat in dieser Saison bisher deutlich mehr Lob als Punkte bekommen, die couragierte Spielweise von Trainer Steffen Baumgart kommt an. Nach der 0:3 (0:1)-Niederlage des Aufsteigers beim 1. FC Köln werden sich die lobenden Worte in Grenzen halten, Paderborn war die klar schlechtere Mannschaft und wird es in dieser Form schwer haben, den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze entscheidend zu verringern. Neben defensiven Fehlern brachte Paderborn diesmal auch im Angriff sehr wenig zustande.

Die Kölner beendeten dagegen eine Serie von vier nicht gewonnenen Spielen in der Bundesliga und stehen nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Torjäger Simon Terodde, der erneut den Vorzug von Anthony Modeste und Jhon Cordoba erhielt, erzielte Abstauber im Anschluss an einen Eckball und per Abstauber den Führungstreffer (9. Minute). Nach der Pause erhöhte Louis Schaub mit einem Kopfball, Kingsley Schindler hatte den Treffer mit einer Flanke von der rechten Seite vorbereitet. Das 3:0 erzielte Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw mit seinem ersten Bundesliga-Treffer (85.).

In der Tabelle liegen die Paderborner nach dem achten Spieltag mit einem Punkt abgeschlagen am Ende, der Rückstand auf den FC auf dem ersten Nichtabstiegsplatz beträgt sechs Punkte. Im kommenden Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf sollte der SCP den ersten Sieg der Saison schaffen.

1. FC Köln - SC Paderborn 3:0 (1:0)

1:0 Terodde (9.)

2:0 Schaub (59.)

3:0 Bornauw (85.)

Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Katterbach - Skhiri, Hector - Schindler, Schaub (83. Höger), Kainz (63. Risse) - Terodde (75. Cordoba)

Paderborn: Zingerle - Dräger, Kilian, Schonlau, Holtmann - Gjasula, Vasiliadis - Pröger, Antwi-Adjei (62. Zolinski) - Gueye (62. Michel), Oliveira Souza

Schiedsrichter: Gräfe

Gelbe Karten: -

Zuschauer: 50.000