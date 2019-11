Im Freitagabendspiel der Bundesliga hat der 1. FC Köln 1:2 (1:0) gegen die TSG Hoffenheim verloren. In der Nachspielzeit stand es nach Toren von Kölns Jhon Córdoba (34. Minute) und Hoffenheims Sargis Adamyan (48.) noch unentschieden, als der Videoassistent eingriff. Die Hoffenheimer bekamen einen Elfmeter zu gesprochen, Jürgen Locadia verwandelte sicher (90.+8).

Durch den fünften Sieg in Folge ist Hoffenheim mit 20 Punkten vorläufig Tabellenzweiter hinter Borussia Mönchengladbach. Für Köln hingegen gab es in den vergangenen neun Pflichtspielen nur einen Sieg, beim 3:0 in Paderborn, dem Tabellenletzten. Mit sieben Punkten steht der Klub auf Platz 17.

Nach einer ersten Hälfte mit wenigen Höhepunkten gingen die Kölner mit einer knappen Führung in die Pause. Córdoba hatte nach Zuspiel von Louis Schaub mit einem leicht abgefälschten Flachschuss in die linke Ecke getroffen.

Hoffenheim-Trainer Alfred Schreuder reagierte und brachte Adamyan für Lukas Rupp in die Partie. Der Wechsel zeigte schnell Wirkung: Sebastian Rudy flankte von der rechten Seite zum zweiten Pfosten und Adamyan erzielte mit seinem zweiten Ballkontakt den Ausgleich. Kurz darauf wurde der Armenier erneut gefährlich, scheiterte aber am Kölner Torwart (49.).

Videobeweis in der Nachspielzeit

Die Gäste beherrschten das Spiel im zweiten Durchgang, Köln kam nur noch selten über die Mittellinie. Die beste Torchance hatte Jürgen Locadia in der 61. Minute freistehend aus 17 Metern, sein Schuss verfehlte den rechten Pfosten nur knapp.

Als bereits die Nachspielzeit lief, traf Dominick Drexler im Strafraum Adamyan von hinten am Fuß, sodass dieser zu Fall kam. Auf den Hinweis des Videoassistenten hin sah sich Schiedsrichter Robert Kampka die Szene am Monitor an und entschied auf Strafstoß. Locadia schoss den Ball flach in die linke Ecke.

1. FC Köln - TSG Hoffenheim 1:2 (1:0)

1:0 Córdoba (34.)

1:1 Adamyan (48.)

1:2 Locadia (90.+8, Elfmeter)

Köln: Horn - Bornauw (83. Schindler), Meré, Czichos - Ehizibue, Skhiri (70. Verstraete), Hector, Jakobs - Schaub (79. Drexler) - Terodde, Córdoba

Hoffenheim: Baumann - Posch, Vogt, Hübner - Grillitsch - Kaderabek, Rudy, Rupp (46. Adamyan), Skov - Bebou (74. Stafylidis), Locadia

Gelbe Karten: Bornauw, Czichos, Hector / Rudy, Skov, Locadia

Schiedsrichter: Kampka

Zuschauer: 49.000