Fußball-Bundesliga 4:0 zur Halbzeitpause – Leipzig führt Schalke vor

Mit lauten Pfiffen waren die Schalker in die Pause verabschiedet worden. Und das schienen sich die Spieler zu Herzen genommen zu haben. Der Japaner Sōichirō Kōzuki setzte sich nach einem Pass mit einem Kontakt sehenswert von seinen Bewachern ab und traf tatsächlich zum 1:4 (56.).

Es gab ein Aufbäumen, doch es währte nicht lange. Leipzig kam wieder besser in die Partie und Silva hätte mit seinem Schuss in der 78. Minute fast sein drittes Tor erzielt, Schalke-Keeper Schwolow verhinderte das. Das fünfte Tor fiel dann trotzdem, Olmo schlenzte den Ball traumhaft ins obere Eck (83.). Den Schlusspunkt setzte Yussuf Poulsen, der nach einem Lauf in die Tiefe das halbe Dutzend vollmachte (89.).