Der VfL Bochum hat Arminia Bielefeld in der Freitagabendpartie des 33. Spieltags 2:1 (1:1) besiegt. Den Bochumer Führungstreffer erzielte Sebastian Polter (10. Minute), Joakim Nilsson glich in der 35. Minute aus. Der Siegtreffer fiel kurz vor Spielende durch ein Eigentor von George Bello (89.).

Die Ausgangsposition für die abstiegsgefährdeten Bielefelder war vor Anpfiff klar: Bei zwei Punkten Rückstand auf den VfB Stuttgart und nur noch zwei ausstehenden Spielen musste beim VfL Bochum gepunktet werden, am besten dreifach.

Die Hoffnung, dass der seit dem vergangenen Wochenende gerettete VfL die Sache etwas lockerer angehen würde, erfüllte sich nicht. Von Beginn an agierten die Gastgeber druckvoll und kamen früh zu großen Chancen. Polters Kopfball wurde von Stefan Ortega gerade noch an den Pfosten gelenkt (2. Minute), keine 60 Sekunden später vergab Gerrit Holtmann aus wenigen Metern eine spektakuläre Kopfballgelegenheit (3.).

Bielefeld konnte sich bei Schlussmann Ortega bedanken, dass es nach 15 Minuten nicht schon dramatisch aussah: Gegen Miloš Pantović zeigte er nach 13 Minuten eine Weltklasseparade, zwei Minuten später reagierte er erneut gegen Pantović stark.

Bielefelds Schlussoffensive fiel aus

Nach 21 Minuten war selbst Ortega machtlos. Pantović hatte wunderbar an den zweiten Pfosten geflankt, wo Polter aus kurzer Distanz zum 1:0 einköpfen konnte – sein 10. Saisontreffer. Völlig überraschend fiel dann der Ausgleich: Eine Freistoßflanke von Gonzalo Castro köpfte Nilsson wuchtig ein (35.).

Zu Beginn der zweiten Hälfte war es vor allem die Stimmung im mit 25.000 Zuschauern ausverkauften Stadion, die begeisterte. Aufregende Szenen in den beiden Strafräumen blieben Mangelware. Auch die Arminia, die drei Punkte doch so dringend benötigt hätte, blieb in der Offensive bis auf einen Schuss des eingewechselten Burak Ince harmlos (83.).