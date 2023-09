Sabitzer überzeugt im zentralen Mittelfeld

Es dauerte nicht lange, ehe der zweite Dortmunder Treffer fiel, wenn auch etwas glücklich. Maloney sprang der Ball im eigenen Strafraum an die Hand, Schiedsrichter Tobias Reichel ließ zunächst weiterspielen. Maloneys Arm war abgespreizt, doch ob in diesem Fall eine klare Fehlentscheidung vorlag, darf bezweifelt werden. Video-Assistent Guido Winkmann schritt trotzdem ein, Reichel schaute sich die TV-Bilder an der Seitenlinie an und entschied auf Elfmeter. Can verzögerte bei der Ausführung den Anlauf und schickte Torhüter Kevin Müller in die falsche Ecke.