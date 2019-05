Hertha BSC Berlin - Bayer 04 Leverkusen 1:5 (1:2)

Leverkusen spielt nächste Saison in der Champions League. Die Werkself hat durch den Auswärtssieg Borussia Mönchengladbach, das gegen Borussia Dortmund verlor, von Platz vier verdrängt. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase brachte Jungstar Kai Havertz die Gäste in der 28. Minute aus spitzem Winkel mit einem Schuss ins kurze Eck in Führung. Es war der 17. Saisontreffer für den 19-Jährigen und bereits das neunte Mal, dass er die Führung für sein Team erzielte.

Nur sechs Minuten später glich Valentino Lazaro nach Vorarbeit von Ondrej Duda für Berlin aus. Nach einem Traumpass von Wendell erzielte dann Lucas Alario vor der Pause das 2:1 (38.). Im zweiten Spielabschnitt machten Julian Brandt per Direktabnahme (54.), und Alario (72. und 88.) alles klar.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 8:1 (3:0)

Auch der VfL Wolfsburg ist in der nächsten Saison europäisch vertreten. Gegen harmlose Augsburger hatte das Team des scheidenden Coachs Bruno Labbadia keinerlei Probleme und spielt damit in der Spielzeit 2019/2020 in der Europa League. Wout Weghort profitierte in der 21. Minute von einem Fehler des aus Hoffenheim ausgeliehenen Torwart Gregor Kobel, der den Ball aus seinen Händen fallenließ. Erneut Weghorst (37.) und Robin Knoche (41.) sorgen schon in der 1. Halbzeit für klare Verhältnisse.

In der zweiten Hälfte machte Weghorst dann in der 55. Minute seinen Hattrick perfekt, bevor Elvis Rexhbecaj ein Doppelpack (57. und 60.) gelang. Julian Schieber sorgte noch für den Augsburger Ehrentreffer (82.). Für Wolfsburg traf noch Josip Brekalo (85.). Für den Schlusspunkt sorgte Kevin Danso (89.) per Eigentor. Der FC Augsburg beendet die Saison nach der Niederlage auf Rang 15.

ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX Mainzer Jubel, Hoffenheimer Frust

1. FSV Mainz 05 - TSG Hoffenheim 4:2 (0:2)

Die TSG Hoffenheim hat die Teilnahme an der Europa League in der kommenden Saison verpasst. Das Team von Julian Nagelsmann ging zunächst durch Treffer von Ishak Belfodil (12.) und Andrej Kramaric in Führung, schwächte sich dann jedoch durch einen Platzverweis für Christoph Baumgartner selbst.

Mainz kam in der 66. Minute nochmal durch einen Foulelfmeter von Daniel Brosinski ran, bevor Jean-Paul Boëtius (83., 90.) doppelt traf und Jean-Philippe Mateta (90.+4) den Hoffenheimer Albtraum perfekt machte.

SC Freiburg - 1. FC Nürnberg 5:1 (2:0)

Der SC Freiburg hat den 1. FC Nürnberg mit einer deutlichen Niederlage in die Zweitklassigkeit verabschiedet. Marco Terrazzino (7.) und Luca Waldschmidt (34.) brachten den Sport-Club schon vor der Pause in Führung, Nils Petersen (54., 56.) mit einem Doppelpack und Vincenzo Grifo (61.) sorgten für einen positiven Saisonabschluss in Freiburg. Daran änderte auch der Treffer von Nürnbergs Eduard Löwen in der 69. Minute nicht.

Carmen Jaspersen / DPA Claudio Pizarro erzielte den letzten Bremer Saisontreffer

Werder Bremen - RB Leipzig 2:1 (1:0)

Bremens Milot Rashica (35.) traf vom Elfmeterpunkt, Leipzigs Bruma verschoss - so sah es für Werder lange nach einem Sieg gegen den Tabellendritten aus. Nordi Mukiele glich kurz vor Abpfiff aus (86.), doch Claudio Pizarro sorgte kurze Zeit später für den Bremer Siegtreffer (88.). Werder verpasste durch die Siege der direkten Konkurrenten die Teilnahme an der Europa League.

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 2:1 (0:0)

Die Fortuna hat sich mit einem Heimsieg in die Sommerpause verabschiedet. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte trafen Rouven Hennings (56.) und Kenan Karaman (60.) für den Gastgeber. Nicolai Müller gelang nur noch der Anschlusstreffer (78.). Düsseldorf beendet die Saison als Aufsteiger auf dem zehnten Platz, Hannover stand schon vor dem Spiel als Absteiger fest und geht als Tabellensiebzehnter in die 2. Liga.

FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 0:0

Schalke 04 und der VfB Stuttgart trennten sich zum Saisonabschluss torlos.