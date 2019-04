Bundesliga Havertz schießt Leverkusen zum Sieg in Stuttgart

VfB Stuttgart - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

Die Stuttgarter warten seit fünf Spielen auf einen Sieg in der Bundesliga und haben es auch am 29. Spieltag nicht geschafft, einen Ausrutscher eines direkten Konkurrenten um das Erreichen eines Nichtsabstiegsplatzes auszunutzen. Im Heimspiel gegen Europa-League-Anwärter Bayer Leverkusen hielt der VfB zwar lange mit und verteidigte gut, doch als Gonzalo Castro am Rand des Strafraums Kevin Volland zu Fall brachte, gab Schiedsrichter Tobias Stieler Elfmeter. Bayers Jungstar Kai Havertz verwandelte in seinem 100. Pflichtspiel für die Profis der Werkself flach ins rechte Eck (64. Minute).

Dem VfB war danach die Verunsicherung anzumerken, selbst drei offensive Einwechslungen von Trainer Markus Weinzierl brachten die Gastgeber nicht zurück ins Spiel. In der Nachspielzeit sah Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar die Rote Karte, das genaue Vergehen war in den TV-Bildern zunächst nicht zu erkennen. Nach dem Remis des FC Schalke am Freitagabend hätten die Stuttgarter den Rückstand auf Augsburg und Schalke auf einen und drei Punkte verkürzen können, doch stattdessen rückt Nürnberg von hinten näher heran.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 2:0 (2:0)

Champions-League-Anwärter RB Leipzig hat sich mit einem Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg auf dem dritten Tabellenplatz festgesetzt, der Vorsprung auf Rang fünf beträgt weiterhin sieben Punkte. Das Team von Trainer Ralf Rangnick dominierte bereits die erste Hälfte und führte früh durch Treffer von Kevin Kampl (16.) und Nationalspieler Timo Werner (28.), der mit seiner sechsten Torbeteiligung im vierten Spiel hintereinander seine ansteigende Form bestätigte.

In der Halbzeit bestätigte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff beim TV-Sender Sky, dass Werner seinen Vertrag in Leipzig nicht verlängern möchte. Der Vertrag des Stürmers läuft bis 2020, wenn die Leipziger eine hohe Ablöse bekommen wollen, müssen sie Werner im kommenden Sommer verkaufen.

Werder Bremen - SC Freiburg 2:1 (0:0)

Werder Bremen möchte in der kommenden Saison in den Europapokal zurückkehren. Dabei stehen zwei wichtige Partien an, nach dem Bundesligaspiel beim FC Bayern am kommenden Samstag empfangen die Bremer im DFB-Pokal vier Tage später erneut die Münchner. Was das mit dem Spiel gegen Freiburg zu tun hat? In der ersten Hälfte agierte Werder so, als seien die Gedanken eher bei den kommenden denn bei den aktuellen Aufgaben gewesen.

Nach der Pause wurde das Spiel der Bremer besser, was auch an der Einwechslung von Claudio Pizarro für Yuya Osako lag. Der 40 Jahre alte Peruaner bereitete das Führungstor von Davy Klaassen mit einer Flanke mit vor (76.). Außenverteidiger Theodor Gebre Selassi sorgte mit seinem Kopfballtor für die Entscheidung (84.), Luca Waldschmidts Anschlusstreffer (90.+3) kam zu spät. Durch den Sieg steht Werder vorerst auf dem sechsten Tabellenplatz, kann am Sonntag aber von der TSG Hoffenheim überholt werden.

Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach 0:1 (0:0)

Das Spiel begann aus Gladbacher Sicht unglücklich. Kapitän Lars Stindl, der in dieser Saison verletzungsbedingt bereits sieben Partien verpasst hat, stieß in der ersten Minute im Mittelfeld mit Hannovers Matthias Ostrzolek zusammen und musste mit Verdacht auf eine schwere Schienbeinverletzung ausgewechselt werden. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit war die Borussia zwar die bessere Mannschaft, doch die Serie von acht Spielen mit nur einem Sieg merkte man dem Team von Trainer Dieter Hecking vor allem in der Offensive an.

14 - Nur Wuppertal (12 Punkte, 1974/75) und Tasmania Berlin (7, 1965/66) hatten nach 29 Spielen einer #Bundesliga-Saison umgerechnet weniger Punkte als #Hannover aktuell (14). Desaster. #H96BMG pic.twitter.com/5TnkiFtMt7 — OptaFranz (@OptaFranz) April 13, 2019

Stindls Vertreter Raffael war es dann, der zu Beginn der zweiten Hälfte mit einem unhaltbar abgefälschten Schuss das Führungstor erzielte (53.). Viel souveräner wurde das Gladbacher Spiel durch den Treffer nicht, doch Hannovers Harmlosigkeit im Angriff half den Gästen bei der Verteidigung des knappen Siegs. In der Tabelle liegt die Borussia mit 51 Punkten auf dem fünften Platz, Hannover kann nach der 21. Saisonniederlage und weiterhin nur 14 Punkten mit dem Abstieg in die 2. Liga planen.