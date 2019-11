Bundesliga Leverkusen stürzt Wolfsburg tiefer ins Mittelmaß

In der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen gegen den VfL Wolfsburg 2:0 (1:0)nach zuletzt vier sieglosen Spielen gewonnen. Karim Bellarabi (25. Minute) und Paulinho (90.+5) erzielten die Treffer für die Gäste. Wolfsburg wartet seit nunmehr sechs Spielen in Folge auf einen Sieg und ist derzeit Tabellenzehnter.

Ihren Höhepunkt erlebte die Partie bereits in der 25. Minute: Kevin Volland flankte auf Karim Bellarabi, der sich im Sechzehner gleich gegen vier Verteidiger durchsetze und zum 1:0 traf. Die Wolfsburger protestierten wegen eines angeblichen Foulspiels von Bellarabi an Marcel Tisserand, doch Schiedsrichter Manuel Gräfe erkannte das Tor an. Mit mehr Ballbesitz hatten die Leverkusen das Match danach jederzeit unter Kontrolle.

Schiedsrichter Gräfe verhindert Ausgleich

Ein Zweikampf zwischen William und Wendell sorgte in der 38. Minute für Aufregung: William legte den Ball vorbei, Wendell lief anschließend in den Weg des Wolfsburgers und ließ diesen im eigenen Strafraum einfach auflaufen. Schiedsrichter Gräfe hatte gute Sicht, schritt allerdings nicht ein.

Wolfsburg erhöhte mit Beginn der zweiten Hälfte das Risiko, was auch zu einigen Torchancen führte. Nach einem Standard landete der Ball bei Maximilian Arnold, der aus 22 Metern abzog, doch Keeper Lukás Hrádecký wehrte den etwas zu zentralen Abschluss ab (51.).

In der 81. Minute trennten Wolfsburg Zentimeter vom Ausgleich: Josuha Guilavogui flankte von der rechten Seite flach vor das Tor, wo Wout Weghorst nur noch den Fuß hinhielt. Doch der Ball rollte knapp am linken Pfosten vorbei. Paulinho sorgte in der Nachspielzeit für den 2:0-Endstand.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 0:2 (0:1)

0:1 Bellarabi (25.)

0:2 Paulinho (90.+5)

Wolfsburg: Pervan - Tisserand, Bruma, Knoche (83. Nmecha) - Roussillon, Arnold, Guilavogui, William - Klaus (74. Steffen), Victor (62. Brekalo) - Weghorst

Leverkusen: Hrádecky - Weiser, Tah, S. Bender, Wendell - Bellarabi (46. Diaby), Aránguiz, Havertz (41. Baumgartlinger), Demirbay (90. Paulinho), Amiri - Volland

Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Gelbe Karten: Victor, Tisserand / Volland, Tah