Jede Serie endet irgendwann - nur eine nicht: Menschen lieben Serien. Und das nicht nur bei "Game of Thrones", sondern auch im Fußball. Doch auch die beste Serie geht irgendwann zu Ende. Vor dem Auswärtsspiel bei Bayern München war Werder Bremen als einziges Bundesliga-Team im Jahr 2019 noch unbesiegt. Außerdem hatten die Bremer in dieser Saison in jedem Pflichtspiel mindestens ein Tor geschossen. Beides ist Geschichte. Im Gegensatz zu einem Bayern-Evergreen, der läuft und läuft und läuft.

19 - Gegen Bremen gewann der @FCBayern nun die letzten 19 Pflichtspiele in Serie – längste Siegesserie in der #Bundesliga einer Mannschaft gegen eine andere ausgebaut. Ansage. #FCBSVW pic.twitter.com/EXKQ8aroNe — OptaFranz (@OptaFranz) April 20, 2019

Das Ergebnis: Die Bayern haben 1:0 gewonnen und grüßen auch nach dem 30. Spieltag von der Tabellenspitze. Hier lesen Sie alles zu den Bundesligaspielen vom Nachmittag.

Heute nur geladene Gäste: Gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner liefen die Bayern lange an, kamen aber nicht entscheidend durch. Das begann schon vor dem Anpfiff: James Rodríguez konnte wegen Adduktorenproblemen nicht spielen, wollte sich die Partie aber trotzdem live im Stadion anschauen. Wegen eines übereifrigen Türstehers wäre der Plan fast nicht aufgegangen. Starke Verteidigung, selbstbewusstes Auftreten, gutes Stellungsspiel - Werder-Trainer Florian Kohfeldt wäre stolz auf den Security-Mitarbeiter gewesen.

Ohje... @jamesdrodriguez will mit paar Kumpels die Arena betreten und mit dem Aufzug zum VIP-Bereich fahren. Wird aber vom Ordner nicht erkannt und soll draußen warten... „But I‘m a player!“ - anderer Ordner erkennt ihn schließlich und lässt ihn rein. #FCBSVW — Stefan Kumberger (@__Kumbi__) 20. April 2019

Die erste Hälfte: Wer auf ein Spektakel hoffte, tat dies zunächst vergebens. Für das einzige Highlight vor der Pause sorgten zwei Münchner und ein Bremer in der 26. Minute. Thiago lupfte den Ball mit viel Übersicht und noch mehr Gefühl hinter die gegnerische Abwehrkette. Serge Gnabry lief ein und schloss in höchstem Tempo mit einem Volley aus der Drehung ab. Es wäre ein Anwärter auf das Tor des Jahres gewesen - wenn Werder-Torwart Jiri Pavlenka den Schuss aus kürzester Distanz nicht mit dem rechten Fuß zur Ecke geklärt hätte.

Zu warm: Bayern-Trainer Niko Kovac hatte eine besondere Erklärung für die mäßige Leistung seiner Mannschaft in der ersten Hälfte: "Die Witterungsbedingungen waren schon extrem. Es waren 25 Grad unten auf dem Platz." Zum Glück für die Münchner schien es in der zweiten Hälfte deutlich kühler zu gewesen zu sein.

Der Mann des Spiels: Pavlenka spielt eine starke Saison. Auch gegen die Bayern hielt er seine Mannschaft mit sechs Paraden lange in der Partie. Machtlos war er nur, als Davy Klaassen einen Distanzschuss von Niklas Süle unhaltbar abfälschte (75. Minute). Pavlenkas Gegenüber Sven Ulreich bekam dagegen keine Chance, sich auszuzeichnen. Die Bremer brachten in den gesamten 90 Minuten keinen einzigen Ball aufs gegnerische Tor.

Die zweite Hälfte: Das erhoffte Spektakel kam doch noch. Die Bayern erspielten sich nach der Pause eine Reihe hochkarätiger Chancen. Doch Gnabry (52. und 54.), Robert Lewandowski (57., 79. und 85.), Thomas Müller (70.) und Leon Goretzka (90.+1) scheiterten entweder an sich selbst oder am überragenden Pavlenka. Am Ende kamen die Münchner auf 28 Abschlüsse, 17 davon gaben sie innerhalb des gegnerischen Strafraums ab. Ein Grund für die drückende Überlegenheit: Milos Veljkovic wurde in der 58. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. In Unterzahl brach das zuvor gute Bremer Defensivkonstrukt zusammen.

Die nächste Folge kommt bestimmt: Das Problem mit Serien ist die ewige Wiederholung. In vier Tagen treffen die Bremer im heimischen Weserstadion schon wieder auf die Bayern. Dann allerdings nicht in der Bundesliga, sondern im Halbfinale des DFB-Pokals (Mittwoch, 24. April, 20.45 Uhr, TV: ARD, Liveticker SPIEGEL ONLINE). Wer nicht so lange warten möchte, für den gibt es am Montag die nächste Folge "Game of Thrones".

Bayern München - Werder Bremen 1:0 (0:0)

1:0 Süle (75.)

Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Martínez (59. Goretzka), Thiago - Gnabry, Müller (70. Ribéry), Coman - Lewandowski

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin (81. Pizarro) - Möhwald (60. Langkamp), Eggestein, Klaassen - Rashica (73. Osako), Kruse

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Welz

Gelb-Rot: Veljkovic (58.)