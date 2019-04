Borussia Dortmund hatte in der Fußball-Bundesliga vorgelegt, die Antwort des FC Bayern fiel souverän aus: Der Rekordmeister ist nach einem 4:1 (2:0)-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf wieder am BVB vorbeigezogen und weiter Tabellenführer. Dank der Treffer von Kinsgley Coman (15. Minute/41.), Serge Gnabry (55.) und Leon Goretzka (90.+2) stehen die Münchner bei 67 Punkten nach 29 Spieltagen, Dortmund hat 66 Punkte. Für Düsseldorf (Zehnter, 37 Punkte) traf Dodi Lukebakio in den Schlussminuten.

Einen Schockmoment für den FC Bayern gab es kurz nach der Pause. Torwart Manuel Neuer war offenbar im Rasen hängengeblieben und musste nach 53 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden. Eine Diagnose steht noch aus. Zuletzt war der Nationalkeeper gegen Freiburg mit Wadenproblemen ausgefallen, die vergangene Saison verpasste er fast komplett nach einem Mittelfußbruch. Trainer Niko Kovac sagte nach dem Spiel: "Es ist dieselbe Wade, bei der er zuletzt schon Probleme hatte. Wir werden das morgen untersuchen und hoffen natürlich, dass es keine schwere Verletzung ist."

Die Fortuna war mit dem vorzeitigen Ligaverbleib in die Partie gegangen; die Bayern starteten mit einem Pfostentreffer von Coman (5.). Und wer sich gefragt hatte, wie es um das Verhältnis zwischen Robert Lewandowski und Coman nach ihrer Trainingsrauferei bestellt ist, bekam schnell eine Antwort: Lewandowski applaudierte Coman nach seinem Pfostenschuss aufmunternd zu. Zehn Minuten später konnten die beiden bereits jubeln, als Coman die Münchner mit einer flachen Hereingabe, die zum Torschuss wurde, in Führung brachte.

Müller bedient Gnabry traumhaft

Dominante Bayern erhöhten noch vor der Halbzeit. Gnabry schickte Joshua Kimmich steil zur Grundlinie, der legte den Ball in den Rückraum des Strafraums und von dort traf erneut Coman mit einem präzisen Schuss in die linke Torecke (41.). Das schönste Münchner Tor gelang Gnabry, der er eine traumhafte Kopfballverlängerung von Thomas Müller nach einem Eckball aus kurzer Distanz zum 3:0 nutzte (55.). Kurz vor Schluss erzielte Lukebakio per Handelfmeter (Mats Hummels bekam den Ball an die Hand) das 1:3, der 21-Jährige hatte im Hinspiel beim spektakulären 3:3 alle drei Düsseldorfer Treffer erzielt. Den Schlusspunkt setzte der eingewechselte Goretzka.

Für den FC Bayern geht es mit zwei Spielen gegen Werder Bremen weiter. Am kommenden Samstag empfängt der Rekordmeister Werder in der Bundesliga (15.30 Uhr), vier Tage später gibt es das Wiedersehen im DFB-Pokal-Halbfinale in Bremen (20.45 Uhr, beide Spiele im Liveticker von SPIEGEL ONLINE). Auf Düsseldorf wartet am 30. Spieltag ein Auswärtsspiel in Mainz.

Fortuna Düsseldorf - Bayern München 1:4 (0:2)

0:1 Coman (15.)

0:2 Coman (41.)

0:3 Gnabry (55.)

1:3 Lukebakio (89./Handelfmeter)

1:4 Goretzka (90.+2)

Fortuna Düsseldorf: Rensing - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Kaminski - Sobottka (67. Morales) - Barkok, Stöger - Raman, Kownacki (80. Usami) - Hennings (68. Lukebakio)

Bayern München: Neuer (53. Ulreich) - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Martínez - Gnabry (80. James), Müller (70. Goretzka), Coman - Lewandowski

Schiedsrichter: Zwayer

Gelbe Karten: Ayhan / -

Zuschauer: 54.600 (ausverkauft)