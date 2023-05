Müller spielt nimmer: Gegen Manchester City in der Champions League wurde Thomas Müller erst spät eingewechselt, keine »Müller-Spiele« seien das gewesen, sagte Tuchel später. Doch auch gegen Hertha BSC am vergangenen Spieltag startete der Offensivspieler nur von der Bank. Und gegen Werder? War Müller wieder nicht in der Startelf. Da stellte Sky-Experte Lothar Matthäus die Frage: Wo darf Müller denn überhaupt noch spielen? Antwort: in Bremen, allerdings erst ab der 64. Minute.