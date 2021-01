Fußball-Bundesliga Doppelte Revanche für Bayern und BVB – Hertha verliert bei Dárdai-Rückkehr

In der Hinserie hatten der FC Bayern und Borussia Dortmund gegen Hoffenheim und Augsburg verloren, in den Rückspielen glückte die Revanche. Pál Dárdais Hertha verspielte eine Führung gegen Frankfurt in wenigen Sekunden.