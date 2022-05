Der in Leiderdorp in den Niederlanden geborene Mazraoui spielt seit seiner Jugend bei Ajax. In der noch bis zum Wochenende laufenden Saison bestritt er wettbewerbsübergreifend 33 Spiele, 24 davon in der Eredivisie. Dabei erzielte er fünf Treffer. In der Champions League kam er in allen acht Spielen von Ajax in dieser Saison zum Einsatz.

Ajax-Teamkollege Gravenberch soll folgen

Mazraoui ist Klient der Agentur des kürzlich verstorbenen Spielerberaters Mino Raiola. Mazraoui soll den FC Bayern dem FC Barcelona vorgezogen haben.

Ein weiterer Zugang von Ajax könnte folgen: Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch (19). In seinem Fall soll noch über die Ablösesumme verhandelt werden. Ajax soll zunächst bis zu 30 Millionen Euro gefordert haben.