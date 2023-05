Borussia Dortmund hat das Borussen-Duell gegen Borussia Mönchengladbach deutlich 4:1 (4:0) gewonnen. Dass das Duell schon nach 32 Minuten entschieden war, lag maßgeblich an Sébastien Haller, der an allen vier Toren direkt beteiligt war. Donyell Malen erzielte die Führung (5. Minute), Jude Bellingham (18. Foulelfmeter) und Haller (20./32.) legten nach. Für Gladbach traf Ramy Bensebaini (75.) per Foulelfmeter, Lars Stindl stellte auf 2:4, als die Partie schon entschieden war (85.). Den Schlusspunkt setzte Giovanni Reyna (90.+3).