Im DFB-Pokal ausgeschieden, in der Liga null Punkte: Leverkusen stand in Mainz unter Druck – und dort sollte der Befreiungsschlag gelingen. Dabei ging es gar nicht so gut los, der Gegner war etwas angriffslustiger. Dann traf auch der Mainzer Stürmer Jonathan Burkardt, allerdings ins eigene Tor. Bei einem Eckball lenkte er einen Schuss von Exequiel Palacios unglücklich ins Netz ab (29.). Auch beim 0:2 half Mainz mit, als die Hintermannschaft Moussa Diaby zu einfach am Mittelkreis gewähren ließ. Nach einem Sololauf schob der Franzose den Ball quer zu seinem mitgelaufenen Teamkollegen Jeremie Frimpong, der freie Schussbahn und wenig Mühe hatte (39.). Kurz danach erhöhte erneut Frimpong auf 3:0 (41.).

Die Mainzer, mit sieben Punkten gut in die Saison gekommen, versuchten den Druck hochzuhalten. Ab der 77. Minute spielte Leverkusen in Unterzahl, nachdem Piero Hincapié mit Gelb-Rot vom Platz geflogen war. Doch die Wende gegen das Team von Bayer-Coach Gerardo Seoane gelang nicht. Mit Mitchel Bakker kam noch ein weiterer Rotsünder bei Leverkusen in der Nachspielzeit hinzu.