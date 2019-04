Gegen Mainz 05 Borussia Dortmund zittert sich zurück an die Tabellenspitze

Borussia Dortmund hat mit einem Sieg auf die 0:5-Niederlage im Topspiel gegen Bayern München reagiert. Beim 2:1 (2:0) gegen Mainz 05 erzielte Jadon Sancho beide Treffer für die Dortmunder (17., 24. Minute), Robin Quaison traf für Mainz (84.). Damit übernimmt der BVB zumindest für eine Nacht wieder die Tabellenführung von den Bayern, die erst am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf antreten (15.30 Uhr; Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sky). Für Mainz war es in Dortmund die sechste Niederlage in Folge.

Dortmund 0:5 in München, Mainz 5:0 gegen Freiburg - das waren die Vorzeichen dieses Bundesliga-Duells. Und tatsächlich starteten die Mainzer auch erstaunlich offensiv in das Gastspiel. Doch die Gäste stellen eben auch die schwächste Defensive der Rückrunde. So war es nur eine Frage der Präzision, bis der BVB nach Chancen von Thomas Delaney (9.) und Jacob Bruun Larsen (16.) traf: Nach starker Vorarbeit von Mario Götze ins Zentrum brachte Sancho sein Team in der 17. Minute in Führung, wenig später erhöhte er gegen überforderte Mainzer aus zehn Metern auf 2:0. Kurz vor der Pause dann die erste Chance für die Gäste, als Karim Onisiwos Abschluss vom Außenpfosten ins Toraus trudelte (43.).

11 - Jadon @Sanchooo10 erzielt im Alter von 19 Jahren und 19 Tagen sein 11. Bundesliga-Tor - kein Spieler war bei seinem 11. BL-Tor so jung. Juwel. #BVBM05 @BVB pic.twitter.com/ml051dZEIo — OptaFranz (@OptaFranz) 13. April 2019

Trotz taktischer Umstellung zur zweiten Hälfte hatte Mainz auch nach Wiederanpfiff zunächst Mühe, einer Borussia im Wiedergutmachungsmodus etwas entgegenzusetzen. Doch die Mainzer traten nun auch offensiver und konsequenter im Spiel gegen den Ball auf. Weil die Dortmunder gleichzeitig in der Defensive erneut Probleme hatten, kamen nun auch die Gäste zu Chancen. In der 65. Minute traf der auffällige Onisiwo erneut den Pfosten, diesmal flog der Ball von dort in die Hände von BVB-Torwart Roman Bürki. Knapp 20 Minuten später landete der Ball dann doch im Tor von Bürki, als Quaison einen abgefälschten Nachschuss über die Linie stolperte.

In einer wilden Schlussphase hatte Dortmund mehrfach Glück, dass die eigenen fahrigen Abwehraktionen nicht noch den Sieg gekostet haben. In der 88. Minute kam Anthony Ujah gleich dreimal hintereinander zum Abschluss - scheiterte aber jedes Mal an einem reaktionsstarken Bürki.

Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 2:1 (2:0)

1:0 Sancho (17.)

2:0 Sancho (24.)

2:1 Quaison (84.)

Dortmund: Bürki - Wolf (78. Zagadou), Weigl, Akanji, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Bruun Larsen (72. Philipp) - Götze (89. Toprak)

Mainz: Müller - Donati, Hack, Niakhate, Martin - Kunde (46. Baku) - Gbamin, Latza (82. Ujah) - Boetius - Mateta (56. Quaison), Onisiwo

Schiedsrichter: Aytekin

Gelbe Karten: - / Mateta

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft)