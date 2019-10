Fußball-Bundesliga Reus schießt BVB zum Sieg gegen Gladbach

Borussia Mönchengladbachs Serie ist gerissen. Nach zuletzt vier Siegen in Folge verlor der Tabellenführer der Bundesliga bei Borussia Dortmund 0:1 (0:0). Das einzige Tor der Partie erzielte Marco Reus (58. Minute).

Durch den Sieg steht Dortmund mit 15 Punkten nun auf dem vierten Platz, punktgleich mit Bayern München einen Rang darüber, das am Nachmittag in Augsburg einen späten Ausgleichstreffer kassierte. Die Gladbacher (16 Punkte) sind nach wie vor Tabellenführer, morgen kann aber Schalke 04 in Hoffenheim (18 Uhr, Liveticker SPIEGEL, TV Sky) mit einem Sieg vorbeiziehen.

Im ersten Durchgang waren die beiden Torhüter die auffälligsten Akteure. Nach einem Ballgewinn der Dortmunder folgte eine schnelle Kombination von Reus und Julian Brandt, der mit links aus spitzem Winkel abzog. Gladbach-Keeper Yann Sommer parierte den Schuss.

Auf der anderen Seite bewahrte Roman Bürki den BVB gleich zweimal innerhalb von drei Minuten vor einem Rückstand. Zunächst zeigte er bei einem Kopfball von Stefan Lainer aus kurzer Distanz eine überragende Parade (26.), wenig später gewann er ein Duell mit Breel Embolo, der nach einem hohen Steilpass allein auf das Tor zulief. Der Schweizer wollte Bürki umspielen, dieser spitzelte ihm jedoch ohne den Ball vom Fuß, ohne zu foulen (29.).

VAR verhindert Dortmunder Führung

Die nächste Szene hatte wieder Sommer: Nach einer Ecke der Dortmunder kam Mats Hummels zum Kopfball und Sommer lenkte den Ball gerade so über die Latte (32.). Kurz darauf sah der 30-Jährige nicht so gut aus, als Thorgan Hazard von der Strafraumgrenze abzog. Oscar Wendt fälschte den Schuss zwar leicht ab, der Ball kam aber dennoch zentral auf Sommer - von dessen Händen prallte er ins Tor (33.). Der Treffer wurde jedoch annulliert, weil sich Reus zuvor minimal im Abseits befunden hatte.

In der 41. Minute war Embolo erneut frei durch, doch zum zweiten Mal kam sein Landsmann Bürki rechtzeitig aus dem Tor und spitzelte den Ball weg.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX Bürki gewann beide Duelle mit seinem Schweizer Nationalmannschaftskollegen Embolo

Wenige Minuten nach Wiederanpfiff kam Brandt nach einem Abpraller im Strafraum zum Abschluss, schoss den Ball aber meterweit über das Tor (51.). Für den Siegtreffer sorgte schließlich der Kapitän der Gastgeber. Axel Witsel zog Hazards Bewacher auf sich, sodass der Belgier angespielt werden konnte und den Ball direkt zu Reus weitergab. Der tunnelte Sommer und erzielte sein fünftes Saisontor (58.). Brandts vermeintlicher Treffer zum 2:0 in der 85. Minute zählte nicht, weil Reus im Abseits stehend Sommer die Sicht versperrt hatte.

Kurz vor Spielende rutschte eine flache Hereingabe der Gladbacher bis zum zweiten Pfosten durch, wo Neuhaus den Ball im Grätschen auf das Tor brachte. Marwin Hitz, der für den verletzten Bürki eingewechselt worden war, wehrte den Versuch aus zwei Metern mit dem Fuß ab (89.).

Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach 1:0 (0:0)

1:0 Reus (58.)

Dortmund: Bürki (70. Hitz) - Akanji, Weigl, Hummels, Schulz - Witsel, Delaney - Hakimi, Reus, Hazard (90.+6 Piszczek) - Brandt (90.+2 Zagadou)

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Elvedi, Jantschke, Wendt (78. Stindl) - Kramer, Zakaria, Thuram, Bénes (64. Neuhaus), Pléa - Embolo (63. Herrmann)

Gelbe Karten: Delaney / Jantschke, Neuhaus, Rose (Trainer)

Schiedsrichter: Stegemann

Zuschauer: 81.365 (ausverkauft)