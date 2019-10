Torloses Revierderby Spiel ohne Stürmer

Szene des Spiels: In der 66. Minute segelte einer der zahlreichen Schalker Eckbälle in den Dortmunder Strafraum, dem gerade eingewechselten BVB-Spieler Thorgan Hazard sprang der Ball an, ja, wohin? Anatomen würden wohl vom Arm sprechen, aber Schiedsrichter Felix Brych hat zwar einen Doktortitel, allerdings ist dies ein Dr. jur. Also wurde weitergespielt und nicht einmal der VAR bemüht. Als Jurist weiß Brych: Vor dem Videobeweis und vor Gericht sind wir in Gottes Hand.

Ergebnis des Spiels: 0:0. Der Spielball der Liga heißt Derbystar, und das war an diesem Nachmittag der einzige, der diesen Namen auch verdiente. Zu den Einzelheiten des Spiels und des Spieltags geht es hier entlang.

Die erste Halbzeit: Borussia Dortmund hatte Anfang der Achtzigerjahre einen Spieler namens Paul Holz. Im Derby 2019 knüpfte der BVB an diese Tradition an und hatte wieder Holz als Mitspieler in seinen Reihen. In der 29. Minute traf Schalkes Salif Sané die Unterkante der Latte, vier Minuten später Teamkollege Suat Serdar die Innenseite des Pfostens. Spätestens da hätten die Königsblauen ahnen können, dass das an diesem Nachmittag nichts mehr wird mit einem Treffer. Die Großchancen spiegelten nur die Überlegenheit der Hausherren wider. Wobei die Unterlegenheit der Dortmunder fast noch bemerkenswerter war.

Guido Kirchner DPA Dortmunds Thorgan Hazard (r.) und Schalkes Salif Sané im Zweikampf

Die zweite Halbzeit: Es ging so weiter. Schalker Chancen zuhauf. Der BVB wehrte sich am Ende erfolgreich gegen die Derbyniederlage, aber das war schon der einzige Erfolg, den das Team verbuchen konnte. Schalke war eifrig, laufstark, Trainer David Wagner hatte vorher gesagt, sein Team sei "heiß wie Frittenfett", den Pommes fehlte lediglich eine gute Mayonnaise. Der BVB dagegen hat im Moment all seinen Esprit eingebüßt, eine gänzlich uninspirierte Mannschaft war hier zu besichtigen. Die in der Tabelle dennoch weiterhin vor den Schalkern steht.

Spieler des Spiels: Schalkes Nassim Boujellab. Überragender Mann auf dem Platz, absoluter Matchwinner, treffsicherer Torschütze, er holte zudem einen Strafstoß gegen den BVB heraus und bereitete einen weiteren Treffer vor. So siegte Schalkes U23 im Regionalligaspiel am Mittag bei Borussia Dortmund 5:1.

Duell des Spiels: Der junge Rabbi Matondo stand dreimal frei vor Dortmunds Ersatztorwart Marwin Hitz. Zweimal blieb Hitz der Sieger, in beiden Fällen wurde anschließend noch die Fahne gehoben, obwohl es ganz knapp war. Beim dritten Mal schoss Matondo sicherheitshalber besser gleich weit übers Tor. In Dortmund beklagen sie derzeit das Fehlen echter Stürmer, solange Paco Alcácer verletzt ist. In Schalke dagegen wissen sie schon gar nicht mehr, was das ist, ein echter Stürmer. Dieses Spiel ohne Vollstrecker musste 0:0 ausgehen.

Zitat des Spiels: "Ab jetzt wird Geschichte geschrieben." So jubelte Sky-Kommentator Wolff Fuss beim Anpfiff. Möglicherweise meinte er das am schnellsten in Vergessenheit geratene Revierderby der Geschichte. Fuss sprach vor dem Spiel auch noch vom "Jahrhundertderby".

Erkenntnis des Spiels: Wenn ein 0:0 ein Erfolg ist, sagt das alles über den gegenwärtigen Dortmunder Seelenzustand aus.

Schalke 04 - Borussia Dortmund 0:0

Schalke: Nübel - Kenny, Stambouli, Sané, Oczipka - Mascarell, Serdar - Caligiuri (84. Schöpf), Harit, Matondo (80. Kutucu) - Burgstaller.

Dortmund: Hitz - Piszczek, Weigl, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney (73. Akanji) - Hakimi (86. Brandt), Reus, Sancho - Götze (56. Hazard).

Schiedsrichter: Brych

Zuschauer: 61.873 (ausverkauft)

Gelbe Karten: Stambouli, Sané, Kutucu / Weigl, Hazard