Am Ende war die Laune wieder richtig gut. Die Spieler strahlten, die Fans feierten. Die letzten zwei Wochen haben dem Selbstbewusstsein der Borussia gutgetan. Nach zwei Heimsiegen in Liga und Pokal gegen Tabellenführer Mönchengladbach hat der BVB auch dem VfL Wolfsburg mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg seine erste Bundesliga-Niederlage der laufenden Saison beigebracht. Plötzlich steht der BVB sogar auf Platz zwei der Tabelle.

Es sind die kleinen Schritte, die Mut machen.

Auch in dieser Partie tat sich die Borussia lange schwer. Vieles erinnerte an die mauen Leistungen beim schmeichelhaften Derby-Remis gegen Schalke oder die jüngste Niederlage in der Champions League bei Inter Mailand.

In der ersten Spielhälfte hätte sich der BVB nach besten Wolfsburger Gelegenheiten durch Lukas Nmecha, der nur die Latte traf (22. Minute), oder Jeffrey Bruma, der kurz vor der Pause aus kurzer Distanz knapp vorbeischoss (45.+5)., über einen Rückstand nicht beschweren können. In der zweiten Hälfte fing sich die Borussia.

"Nach dem 1:0 waren dann auch wieder Spaß und Leichtigkeit drin", sagte Mittelfeldspieler Julian Weigl. Sportdirektor Michael Zorc merkte süffisant an: "Wir haben ja am Ende fast so etwas wie Spielfreude gehabt." Trainer Lucien Favre sagte: "Das war schön zu sehen."

Favre, der zuletzt für seine fehlende Emotionalität kritisiert worden war, griff an seinem 62. Geburtstag ungewohnt gestenreich ins Spiel ein. Er musste mehrfach gebeten werden, in der Coaching Zone zu bleiben. Er dirigierte und animierte fast pausenlos. Nach dem Spiel blieb er vor dem Gang in die Kabine bei den Reportern stehen und beantwortete Fragen. Später verabschiedete er sich dann per Handschlag, auch das war neu.

Verbesserungen in allen Mannschaftsteilen

Vielleicht ist es ein Zeichen, dass sich die Anspannung in Dortmund so langsam etwas löst. Julian Brandt zog sich mit zwei Treffern gegen Gladbach aus dem Tief, gegen Wolfsburg erzielte nun Thorgan Hazard sein erstes Tor (52.) im Trikot des BVB, leistete zudem einen Assist für den Treffer von Raphaël Guerreiro (58.). Auch Mario Götze traf mal wieder (88.), nachdem Brandt mit einem Schuss gegen die Hand von Bruma einen Elfmeter herausgeholt hatte.

Bernd Thissen / DPA Die BVB-Profis bejubeln den ersten Treffer von Thorgan Hazard (verdeckt) für den neuen Arbeitgeber

Mit Paco Alcácer ist der einzige Mittelstürmer im Kader wieder einsatzbereit, Jadon Sancho und Axel Witsel erhielten gegen den VfL eine Pause, die sie nach den Eindrücken der vergangenen Wochen gut gebrauchen konnten. Seit drei Spielen ist der BVB in der Liga ohne Gegentor, vor allem weil Marwin Hitz als Ersatz von Roman Bürki sehr gut hielt und Mats Hummels der erhoffte Stabilitätsfaktor in der Defensive ist.

Der selbst ernannte Meisterschaftskandidat hat wieder ein gesundes Fundament. Dortmund spielt weiterhin mehr pragmatischen als spektakulären Fußball, aber diesen mit weniger Fehlern und nach vorne zumindest phasenweise zielstrebig. Das ist ein Fußball, wie ihn sich Favre wünscht, nicht nur an seinem Geburtstag. "Ein Glas Rotwein", so der Trainer, wolle er sich am Abend seines Ehrentags gönnen, dann gelte die Konzentration schon dem nächsten Spiel.

Sorgen um Reus

Am Dienstag tritt der BVB in der Champions League gegen Inter Mailand an. "Wir müssen weiter rotieren", sagte Favre. Gegen Wolfsburg hatte es fünf Änderungen in der Startelf gegeben hatte. Dass weder Witsel noch Thomas Delaney von Beginn an auf dem Platz standen, war auch eine Premiere unter Favre. Es war kein genialer Zug des Trainers, auf Mahmoud Dahoud und Weigl im defensiven Mittelfeld zu setzen. Aber es ging auch nicht daneben.

Mehr Sorgen muss sich der Trainer um seinen Star Marco Reus machen. Im Pokal hatte der wichtigste Offensivspieler des BVB noch wegen muskulärer Probleme pausiert, gegen Wolfsburg verletzte sich der 30-Jährige erneut. Nach einer Behandlung an der Seitenlinie nach einer guten Viertelstunde spielte er zunächst weiter, in der 28. Minute musste er ausgewechselt werden. Reus verließ das Spielfeld ohne Hilfe, eine Diagnose steht noch aus.

Es steht zu befürchten, dass der BVB ohne Reus zum wichtigsten Spiel der kommenden Wochen gegen Inter antreten muss. Der Ausgang dürfte über den Einzug in die K.o.-Runde der Champions League entscheiden. Aber es gibt auch gute Nachrichten: Die Partie findet in Dortmund statt.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 3:0 (0:0)

1:0 Hazard (52.)

2:0 Guerreiro (58.)

3:0 Götze (88., Handelfmeter)

Dortmund: Hitz - Piszczek, Akanji, Hummels, Guerreiro - Weigl, Dahoud (70. Witsel), Hakimi, Reus (28. Götze), Hazard - Brandt (89., Alcácer)

Wolfsburg: Pervan - Tisserand (79. Brekalo), Bruma, Brooks - William, Guilavogui, Arnold, Roussillon (89. Steffen), João Victor, Nmecha (66. Klaus) - Weghörst

Schiedsrichter: Welz

Gelbe Karten: Weigl / Brooks, Nmecha, Tisserand

Zuschauer: 80.200