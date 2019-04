Borussia Dortmund hat im Titelrennen der Fußball-Bundesliga Anschluss an den FC Bayern gehalten. Der BVB siegte am Ostersonntag beim SC Freiburg 4:0 (1:0). Nachdem die Münchner am Samstag mit dem 1:0 gegen Werder Bremen auf vier Punkte an der Tabellenspitze davongezogen waren, schloss das Team von Trainer Lucien Favre nun wieder auf. Der Abstand vier Spieltage vor Saisonende beträgt weiterhin nur einen Zähler. Meisterlich war der BVB-Auftritt in Freiburg erst spät - und vor allem dank Marco Reus.

Den Führungstreffer erzielte Jadon Sancho (12. Minute). Es war bereits das elfte Saisontor des 19 Jahre jungen Engländers. Reus, der Sanchos 1:0 vorbereitet hatte, traf dann in der zweiten Hälfte zum 2:0 (54.). Für das 3:0 sorgte Mario Götze (79.). Wieder war BVB-Kapitän Reus der Vorbereiter. Der 29-Jährige hat nun 16 Saisontore erzielt und dazu elf weitere Treffer vorbereitet. Nur Sancho (elf/17) und Robert Lewandowski (21/zwölf) haben aktuell mehr Scorerpunkte als Reus. Das 4:0 fiel dann nach einem verwandelten Handelfmeter durch Paco Alcácer (87.) kurz vor Schluss.

Freiburgs Trainer Christian Streich wartet auch in seinem 13 Spiel gegen Dortmund auf einen Sieg. Der SC bleibt mit 32 Punkten auf Platz 13, liegt aber mit elf Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 im gesicherten Mittelfeld.

Reus wird zum Mann des Spiels

Zehn Minuten lang hatte der BVB gebraucht, um ins Spiel zu finden. Dann startete Reus mit einem Sprint in den Strafraum, der Pass von Raphaël Guerreiro erreichte den Nationalspieler, weil Mario Götze das Zuspiel durch die Beine laufen ließ. So konnte Reus freistehend Sancho bedienen, der im Fünfmeterraum nur noch einschieben musste. Ein furioser Spielzug.

Freiburg spielte dennoch munter nach vorn - und hätte zum Ausgleich kommen können, als Vincenzo Grifo (24.) und Luka Waldschmidt (26.) zweimal scheiterten. Wirklich souverän trat der BVB in Hälfte eins nicht auf.

Besser wurde es erst, als Reus das 2:0 gelang. Wieder war Guerreiro beteiligt: Ein Pass des portugiesischen Nationalspielers zerschnitt die Freiburger Defensive, Reus veredelte den Angriff mit seinem 16. Saisontor (54.). Nach einem Konter über Reus, musste Götze nur noch zum 3:0 einschieben (79.). Den Schlusspunkt setzte Alcácer, nachdem Freiburgs Pascal Stenzel der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen war (78.).

Am Samstag kommt es für den BVB zum Revier-Derby mit dem FC Schalke, (15.30 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE), der seine schwache Saison nur noch mit einem Sieg gegen den Rivalen etwas aufwerten kann. Die Bayern treten am Sonntag beim 1. FC Nürnberg an (18 Uhr/Liveticker SPIEGEL ONLINE).

SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:4 (0:1)

0:1 Sancho (12.)

0:2 Reus (54.)

0:3 Götze (79.)

0:4 Alcácer (87., Handelfmeter)

Freiburg: Schwolow - Stenzel, Keven Schlotterbeck, Heintz, Günter - Höfler, Haberer (87. Terrazzino) - Frantz (70. Gondorf), Grifo - Niederlechner (66. Daferner), Waldschmidt

Dortmund: Bürki - Wolf (56. Toprak), Weigl, Akanji, Diallo - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Guerreiro (71. Pulisic) - Mario Götze (80. Paco Alcacer)

Schiedsrichter: Hartmann

Gelb: Haberer (3), Stenzel (3)

Zuschauer: 24.000 (ausverkauft)