Wenn man verstehen möchte, was das Gegenteil des Begriffs "meisterlich" ist, dann könnte man schlechtere Dinge tun, als die Nachspielzeit des Bundesligaspiels Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf anzusehen. Der BVB führte gegen den Aufsteiger im eigenen Stadion nach Mario Götzes Tor 3:1. Die Fortuna, die seit der 82. Minute nach einer Roten Karte gegen Adam Bodzek in Unterzahl spielte, kam trotzdem zum 2:3 und hatte anschließend noch zwei gute Chancen zum Ausgleich, der Dortmunds Aus im Meisterschaftskampf bedeutet hätte.

Am Ende blieb es aber nach viel Zittern beim 3:2-Heimsieg. Borussia Dortmund kann am letzten Spieltag der Bundesligasaison (18. Mai, 15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE, TV Sky) Deutscher Meister werden - obwohl das Team seit Monaten einen deutlich instabileren Eindruck macht als Konkurrent und Tabellenführer Bayern München.

Denn Phasen wie gegen Düsseldorf, in denen die Dortmunder die Kontrolle über ein Spiel verlieren, das sie zumindest vom Ergebnis her beherrschen, sind in der Rückrunde häufig vorgekommen. "Wir müssen das besser beherrschen, wenn wir unter Druck sind. Wir müssen ruhiger bleiben", sagte Trainer Lucien Favre.

Ein Rezept, wie er seine Mannschaft in einer Woche in diesem Bereich verbessern kann, fehlt dem Trainer: "Das braucht seine Zeit und vielleicht auch ein bisschen Erfahrung." Das habe er schon zu Beginn der Saison gesagt, dass alles nicht so schnell gehen werde. Damals, als niemand von der Meisterschaft redete, sondern nur vom Umbruch. "Wir haben jetzt schon 18 Punkte mehr als in der vergangenen Saison nach dem letzten Spieltag", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

So kommt es eben zur Titelchance am letzten Wochenende - ein Saisonfinale, wie es die Bundesliga seit 2010 nicht mehr erlebt hat. Selbst Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel freute sich auf ein "Herzschlag-Finale". Zu dumm nur, dass er zeitgleich seiner Mannschaft im Schaulaufen gegen Hannover 96 zusehen muss.

Dafür, dass es seit dem 1:0 von Christian Pulisic für den BVB in der 41. Minute auf den Showdown hinauslief, war die Stimmung im Dortmunder Stadion merkwürdig zurückhaltend. Von Euphorie waren die Fans des BVB so weit entfernt wie die Mannschaft von einem souveränen Sieg nach 3:1-Führung in Überzahl. Es sei "zeitweise chaotisch" gewesen, gab Thomas Delaney zu, der die Titelchance als gering einschätzte, "weil es nicht mehr in unserer Hand liegt".

Und weil der Gegner am letzten Spieltag nicht Fortuna Düsseldorf (Tabellenelfter) heißt, sondern Borussia Mönchengladbach (Tabellenvierter). Und das Spiel nicht in Dortmund stattfindet, sondern auswärts. Damit es unter diesen Umständen mit dem Titel klappt, müsste vermutlich eine meisterliche Leistung her. Und ein Wunder in München.