Spielersatztraining wird die Einheit genannt, die für Fußballprofis am Tag nach einem Spiel ansteht, allerdings nur für die, die nicht gespielt haben. Die Bilder des lockeren Trabens zu Beginn werden gerne für Berichte über das Spiel am Vortag genommen, denn aus irgendeiner Einstellung wird schon das Gefühl herauszulesen sein, das das Ergebnis hervorrief.

Nach dem 1:0 (0:0)-Sieg von Borussia Dortmund gegen die andere Borussia aus Mönchengladbach wären die Objektive gewiss auf den Mann gerichtet gewesen, der das Spielersatztraining koordiniert. Doch der Eingang zum Trainingsgelände blieb verschlossen. Trainer Lucien Favre wollte das Spiel abgeschottet von der Öffentlichkeit aufarbeiten. Erst einmal Ruhe, erst einmal durchatmen. Die nächsten Wochen werden hart genug für den BVB: In der Champions League bei Inter Mailand, bei Schalke 04, im Pokal wieder gegen Gladbach, gegen die noch ungeschlagenen Wolfsburger, das Rückspiel gegen Inter, dann beim FC Bayern.

Wer als angezählter Trainer nach einer Länderspielpause in solche Wochen geht, sollte mit einem Sieg starten. Lucien Favre gelang das, zwar durchaus holprig, aber es gelang. Das Bild der Erleichterung, das am Sonntag verwehrt blieb, bot sich am Ende der Pressekonferenz. "Einen schönen Abend noch", wünschte der Fußballtrainer in einem für ihn fast flötenden Ton.

Inoffizielle Diskussionen vorerst ausgesetzt

Der erste Sieg in der Bundesliga nach zuvor drei Unentschieden verschaffte ihm die Luft dafür. Erstmals seit dem Sommer 2018 schoss seine Mannschaft in einem Bundesligaheimspiel weniger als zwei Tore. Es reichte trotzdem für die maximale Punktzahl. Zum Gefallen des Trainers: "Das gefällt mir total, mit 1:0 zu gewinnen", sagte Favre am Abend eines Tages, an dem heftiger denn je an ihm gerüttelt worden war.

Angesichts des kommenden Programms hatte die beim BVB gut informierte "Süddeutsche Zeitung" bereits drei Nachfolgekandidaten präsentiert: Ralf Rangnick, Massimiliano Allegri und José Mourinho. Durch den Erfolg gegen Gladbach ist diese inoffizielle Diskussion nun zumindest bis zum Derby gegen Schalke am Samstag (15.30 Uhr; TV: Sky; Liveticker SPIEGEL) ausgesetzt.

Mit einigem Glück.

Favres Entscheidung, Manuel Akanji von der Innenverteidigung ans rechte Ende der Viererkette zu rücken, war zumindest fragwürdig. Der Schweizer erwies sich als fehlerhaft und brachte seinen Landsmann Roman Bürki unter anderem mit einem zu kurzen Rückpass in arge Bedrängnis. "Ich war komplett überfordert mit der Aktion", sagte Bürki, der wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden musste. "Ich wusste nicht, ob ich vor oder zurück soll. Ich bin froh, dass ich den Ball wegspitzeln konnte."

Gleicher Fehler und doch verschont

Auch Mats Hummels versuchte in einer Szene gegen Patrick Hermann, den Ball wegzuspitzeln. Noch einmal hatte der BVB Glück, dass das Foul keinen Elfmeter nach sich zog.

Die Dortmunder blieben diesmal von einem Ausgleich in der Schlussphase verschont, obwohl sie den Fehler der vergangenen Wochen wiederholten. "Wir haben uns wieder tief hinten reindrücken lassen", sagte Marco Reus, der das einzige Tor der Partie erzielte, trotz eines grippalen Infekts. "Solch einen Sieg brauchst du, um wieder in die Spur zu kommen", sagte Reus.

Und solch einen Sieg brauchst du, um unliebsame Diskussionen um den Trainer zu beruhigen. Der Erfolg stufte auch die Suspendierung Jadon Sanchos von einem Aufregen zu einer Randbemerkung herab. Der englische Nationalspieler war aus dem Kader gestrichen worden, weil er wiederholt zu spät gekommen war.

"Ich kommentiere das nicht. Es ist eine disziplinarische Sache und bleibt intern", sagte Favre. "Morgen ist ein anderer Tag." Für Sancho bedeutete das: Spielersatztraining.