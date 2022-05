Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat sich von Trainer Marco Rose getrennt. Das teilte der Klub auf seiner Webseite mit. Die Entscheidung sei das Ergebnis einer »intensiven Saisonanalyse, an der neben Rose auch Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung), Michael Zorc (Sportdirektor), Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung) und Matthias Sammer (externer Berater) teilgenommen haben«, hieß es. Rose hatte den BVB erst vor der abgelaufenen Saison übernommen und zur Vizemeisterschaft geführt, war jedoch in der Champions League und im DFB -Pokal früh ausgeschieden.

Rose war erst im vergangenen Jahr von Borussia Mönchengladbach für eine Ablöse von fünf Millionen Euro zum BVB gewechselt. Sein Vertrag lief bis Juni 2024. Rose sagte zu den Gesprächen mit der Vereinsführung, in ihm sei »der Eindruck gereift, dass die hundertprozentige Überzeugung aller Verantwortlichen nicht mehr vorhanden ist«. Roses Co-Trainer Alexander Zickler sowie René Maric und Athletiktrainer Patrick Eibenberger verlassen die Dortmunder ebenfalls. Gespräche über die Zusammensetzung des künftigen Trainerteams will der BVB in den kommenden Tagen führen.

Der BVB war in der abgelaufenen Saison in der Champions League, der Europa League und im Pokal teils blamabel gescheitert. In der Bundesliga betrug der Rückstand des Vizemeisters auf Bayern München am Saisonende acht Punkte. Dortmund ist bereits der fünfte Bundesligist, der sich nach dem Saisonende von seinem Trainer getrennt hat.