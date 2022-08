Was für ein Drama in Dortmund: Werder Bremen besiegte den BVB durch zwei Treffer in der Nachspielzeit nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2. Das war die Sensation dieses dritten Spieltages.

Schlusslicht bleibt überraschend Bayer Leverkusen, das auch gegen Hoffenheim unterlag. Beim Remis in Wolfsburg brachte Schalkes Simon Terodde das Kunststück fertig, zwei Strafstöße zu verschießen. Freiburg siegte in Stuttgart, Augsburg unterlag Mainz.