Es ist in Mode gekommen, während des Sommertrainingslagers zwei Spiele für den selben Tag abzuschließen. Für Lucien Favre ist es nahezu ein Muss. "Es ist sehr wichtig, dass die Spieler auch mal 90 Minuten in den Beinen haben", sagte der Trainer von Borussia Dortmund, nachdem seine Mannschaft mit 6:0 gegen den FC Zürich gewonnen hatte. Stunden später folgte ein 4:1-Sieg gegen den FC St. Gallen.

Bei den Tests gegen die Schweizer Erstligisten tauschte Favre die Startaufstellungen fast komplett durch. Unter den 21 Spielern (Torhüter Marwin Hitz bestritt beide Partien) fanden sich vielleicht drei, die dem halbwegs interessierten Bundesligazuschauer kaum etwas sagen dürften. Darunter ist allerdings auch schon Leonardo Balerdi. Für den argentinischen Innenverteidiger zahlte der BVB im Januar 16 Millionen Euro.

Unter den mäßig bis sehr prominenten Namen fehlten sogar noch die der angeschlagenen Julian Brandt und Thorgan Hazard, zwei Neuzugänge des Sommers, die mitverantwortlich waren für einen Paradigmenwechsel bei der Borussia. In der vergangenen Saison hatte der BVB eine zwischenzeitlich komfortable Tabellenführung verspielt, am Ende fehlten zwei Punkte. Auch "das Bewusstsein, dass wir transfertechnisch einiges zu bieten haben", so Hans-Joachim Watzke, habe dazu geführt, dass der BVB nun ausgibt: Wir wollen Meister werden!

Weitere Abgänge nötig

Blickt man auf den Kader, wäre ein vorsichtiger formuliertes Ziel auch albern gewesen. Das Team wurde verstärkt, hat dadurch aber eine neue Schwachstelle: Das größte Problem der Dortmunder ist zur Zeit, zu viele Spieler unter Vertrag zu haben, die zwar gut, aber für die großen Ziele nicht gut genug sind.

Nach der Leihe von André Schürrle an Spartak Moskau muss der Klub noch Spieler wie Maximilian Philipp und Shinji Kagawa loswerden, um Unzufriedenheit im Team vorzubeugen. Der FC Bayern hätte derzeit hingegen nicht mal die theoretische Möglichkeit, zwei Mannschaften mit prominenten Namen zu besetzen.

Joe Robbins / AFP Verpflichtungen wie die von Thorgan Hazard schüren beim BVB die Zuversicht

Deshalb stellt sich die Frage, ob der BVB sogar als Favorit auf den Titel gelten muss, der in den vergangenen sieben Jahren an die Münchner ging. "Nein, nein, nein", sagte Watzke bei der Frage, "wenn ich mir die Aufstellung der Bayern ansehe, die ist top, und da wird sicher noch ein bisschen dazukommen."

Das sehen die Quotenmacher genau so. Wie nahezu jeder Profifußballverein werben auch der FC Bayern und der BVB jeweils für einen Wettanbieter. Beide unterstreichen Watzkes These: Eine Dortmunder Meisterschaft würde etwa ein Fünffaches des Einsatzes bringen. Setzt man zehn Euro auf Bayern, bekommt man lediglich zwölf Euro raus. Dabei spricht vieles dafür, dass der BVB besser wird als in der vergangenen Saison.

Verbessert in allen Mannschaftsteilen

In fast allen Bereichen wurde das Team verstärkt. Etwa mit Nico Schulz von der TSG Hoffenheim, einem weiteren Zugang, der die Position des linken Verteidigers spielen wird, Tempo und Offensivdrang mitbringt. Mit Achraf Hakimi ist ein Außenverteidiger mit ähnlichen Fähigkeiten wieder gesund.

Axel Witsel dürfte im zentralen Mittelfeld Erholungspausen bekommen können, die ihm in der Rückrunde fehlten. Der Verlust von Christian Pulisic dürfte durch Brandt und Hazard, die beide auch eine Option für die Position des zentralen Stürmers bilden, kompensiert sein.

Favre geht in sein zweites Jahr als Trainer beim BVB. Ihm sind die Wünsche auf dem Transfermarkt erfüllt worden. Und er dürfte aus Fehlern gelernt haben. Dass er nach der Derbyniederlage gegen Schalke die Meisterschaft als verloren ausgab ("Der Titel ist weg. Das ist klar.") nahmen ihm Verantwortliche und Fans übel. "Der Trainer ist sehr optimistisch und hat sich unserem Ziel komplett verschrieben", sagte Watzke mit Genugtuung.

Hummels kommt als Stabilisator

Dann ist da auch noch einer, der den Kader der Bayern verkleinerte und den des BVB vergrößerte: Mats Hummels ist zurück in Dortmund. Einer, der die enorme Defensivschwäche bei Flanken, Eck- und Freistößen des Gegners zumindest mildern kann, der scharfe Pässe präzise nach vorne spielt, der auch im Alter von 30 Jahren noch mit die besten Zweikampfwerte der Bundesligaspieler aufweist. Außerdem hat er, was vielen Dortmundern in der vergangenen Saison fehlte: viel Erfahrung in Phasen hoher psychischer Belastung.

Der doppelte Rückkehrer Mats Hummels hat in seiner Karriere dreimal den Verein gewechselt. Von seinem Jugendklub Bayern München ging es zu Borussia Dortmund, dann wieder zurück nach München und, nun ja, jetzt wieder zurück nach Dortmund. Von 2008 bis 2016 war Hummels erstmals für die Dortmunder aktiv, trug sogar die Kapitänsbinde. Doch für eine Ablöse von rund 35 Millionen Euro wechselte der 27-Jährige zum ärgsten Konkurrenten. In München unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag. Hummels war im Winter 2008 zu den Dortmundern gestoßen - als Leihspieler des FC Bayern. Hummels entwickelte sich schnell zum Stammspieler und wurde eine feste Größe im Team: Der BVB zog im Sommer 2009 die Kaufoption in Höhe von 4,2 Millionen Euro. Es folgte eine erfolgreiche Zeit beim Revierklub. Zweimal Deutscher Meister (2011 und 2012) sowie einmal Pokalsieger (2012) - diese Titel hat Hummels bisher als BVB-Profi gewonnen. In Zukunft könnten es noch mehr werden. Schwer wiegt nach wie vor die Niederlage aus dem Mai 2013: Im Finale der Champions League unterlag Hummels mit Dortmund dem FC Bayern 1:2. Auch im DFB-Pokal-Finale 2014 scheiterte Hummels an den Münchnern. Besonders bitter: In der 64. Minute erzielte der Verteidiger das 1:0 für die Borussia. Doch Schiedsrichter Florian Meyer erkannte das Tor zu Unrecht nicht an, in der Verlängerung verlor der BVB 0:2. Trösten konnte sich Hummels später im Jahr mit dem wohl wichtigsten Titel seiner bisherigen Karriere: 2014 wurde er als Stammspieler der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister in Brasilien. Schmerzvoller Tiefpunkt im April 2016: Dortmund scheiterte nach einem dramatischen Spiel im Viertelfinale der Europa League an Ex-Trainer Jürgen Klopp und dem FC Liverpool. Im DFB-Pokalfinale verlor der BVB gegen den FC Bayern - Hummels' Wechsel stand da schon fest. Die BVB-Fans waren ganz und gar nicht erfreut über den Abschied ihres damaligen Kapitäns. Für Hummels war der Wechsel nach München eine Rückkehr an den Ort, an dem er seine Profilaufbahn begann: Bayerns Nachwuchscoach Hermann Gerland hatte Hummels an die Profimannschaft herangeführt, damals reichte es jedoch nur für einen Bundesliga-Einsatz. Im Sommer 2016 streifte Hummels wieder das rote Trikot über. Zeitgleich holten die Bayern Carlo Ancelotti als Trainer. In München wurde Hummels sofort zum Stammspieler, überragte aber nicht mehr so wie noch in Dortmund. Ganz die Münchner: Mats Hummels und seine Frau Cathy fühlten sich in ihrer Heimat wohl. Bei der Weltmeisterschaft in Russland enttäuschte die deutsche Nationalmannschaft - und mit ihr auch Mats Hummels. Nach dem Vorrundenaus blieb der Innenverteidiger zwar Nationalspieler, im März 2019 erklärte Bundestrainer Joachim Löw aber, künftig auf ihn zu verzichten. Bei den Bayern lief es in der vergangenen Hinrunde nicht rund. Hummels hatte im Konkurrenzkampf gegen den jüngeren Niklas Süle häufig das Nachsehen, setzte sich aber in der Rückrunde im Duell um die zweite Innenverteidigerposition gegen Jérôme Boateng durch. Auch wegen der Leistungssteigerung des Innenverteidigers fanden die Bayern in der Rückrunde zur Konstanz zurück und holten nicht nur den DFB-Pokal... sondern jagten dem BVB, der zwischenzeitlich enteilt war, noch die Meisterschale ab. Vermutlich werden es die letzten Titel von Hummels im Bayern-Trikot bleiben. Nach dem erfolgreichen Saisonabschluss geht es wieder zurück zu Borussia Dortmund. Angeblich zahlt der BVB rund 38 Millionen für die Rückkehr seines Ex-Kapitäns.

"Wenn unser Ziel ist, Meister zu werden, dann brauchen wir gute Spieler, und die haben wir unter anderem in Mats gefunden", sagte Marco Reus. Der Kapitän trat in den vergangenen Wochen häufig vor die Mikrofone, zeigte sich bei diesen Auftritten viel offener und selbstbewusster als in den Jahren zuvor.

Mats Hummels, der vom Selbstbewusstsein eher eine Portion zu viel bekam, schweigt hingegen seit seiner Rückkehr gegenüber den Medien. Dass er Meister werden will, ist nach den vergangenen Jahren in München ohnehin klar. Auch beim BVB ist er damit unter Gleichgesinnten.