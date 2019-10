Borussia Mönchengladbach hat die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga verteidigt. Der 4:2 (2:0)-Sieg gegen Eintracht Frankfurt war allerdings vor allem in der zweiten Halbzeit ein hartes Stück Arbeit.

In der ersten Halbzeit zeigte die Borussia eine überzeugende Leistung. Auch die Gäste versuchten von Beginn an, mitzuspielen, aber mit aggressivem Zweikampfverhalten der Gladbacher wurden ihre Kombinationen früh unterbunden. Nach einem Eckball war Stürmer Marcus Thuram schon ganz nah am 1:0, doch sein Kopfball wurde von Gelson Fernandes von der Linie gekratzt.

Das Tor fiel dann in der 28. Minute: Breel Embolo spielte auf dem Flügel seine Schnelligkeit aus, passte präzise in die Tormitte, und Thuram musste nur abstauben. Wenig später war die Partie für den Vorlagengeber beendet, er musste angeschlagen vom Platz und wurde von Lars Stindl ersetzt. Ein Bruch im Spiel war dadurch allerdings nicht festzustellen. Im Gegenteil: Mit dem Pausenpfiff vollendete Oscar Wendt einen sehenswerten Spielzug der Gastgeber mit einem Schuss von der Strafraumgrenze flach ins Tor. 2.0 war damit auch der Pausenstand.

Auch nach dem Wechsel hatte die Borussia zunächst die beste Chance, Eintracht-Verteidiger Martin Hinteregger konnte den einschussbereiten Patrick Herrmann in letzter Sekunde stoppen. Der eingewechselte Stindl verpasste anschließend knapp das Tor. Die Frankfurter arbeiteten sich eher zögerlich in die Halbzeit hinein und bekamen ihren Moment. Kamada verarbeitete eine Kostic-Flanke gekonnt, flankte nach innen, und Danny da Costa schloss zum 1:2-Anschlusstreffer ab.

Danach wurde es ein anderes Spiel, Frankfurt drückte, Gladbach stand nur noch defensiv. Frankfurts Stürmer Daichi Kamada hatte drei gute Tormöglichkeiten, die Eintracht war nah dran am Ausgleich, dann schlug die Borussia zurück. Nico Elvedi setzte einen Kopfball nach Benes-Freistoß zum 3:1 ins Netz. Vier Minuten später war dann wieder die Eintracht an der Reihe: Martin Hinteregger köpfte nach einer Ecke zum zweiten Frankfurter Tor ein und sorgte für eine spannende Schlussphase. In der Denis Zakaria fünf Minuten vor Schluss die Gladbacher erlöste.

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:2 (2:0)

1:0 Thuram (28.)

2:0 Wendt (45.)

2:1 Da Costa (59.)

3:1 Elvedi (75.)

3:2 Hinteregger (80.)

4:2 Zakaria (85.)

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Jantschke (46. Beyer), Elvedi, Wendt - Neuhaus, Zakaria - Benes - Herrmann (82. Hofmann), Embolo (32. Stindl), Thuram.

Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Fernandes (83. Joveljic), Rode (46. Kohr), Kostic (81. Chandler) - Sow, Kamada - Paciencia.

Schiedsrichter: Daniel Schlager

Zuschauer: 52.000

Gelbe Karten: Neuhaus / Abraham