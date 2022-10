Borussia Mönchengladbach hat am 9. Bundesligaspieltag das Rheinderby gegen den 1. FC Köln 5:2 (2:1) gewonnen. Das Team von Trainer Daniel Farke spielte lange in Überzahl und kletterte in der Tabelle auf den sechsten Platz, Köln fällt auf Rang neun zurück.