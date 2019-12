Pleite in Wolfsburg Mönchengladbach ist die Tabellenführung nach neun Wochen wieder los

Vor einer Woche war die Stimmung noch bestens: Borussia Mönchengladbach hatte gerade den FC Bayern geschlagen, die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Ein großes Fußballfest.

Das ist acht Tage her und mittlerweile ist die Euphorie gewichen: Nach dem dramatischen Aus in der Europa League unter der Woche ist Mönchengladbach nun auch nicht mehr Tabellenführer der ersten Liga. Beim VfL Wolfsburg verlor der Klub 1:2 (1:1), dadurch beendet RB Leipzig (3:0-Auswärtserfolg in Düsseldorf) den 15. Spieltag mit zwei Punkten vor der Borussia (31 Punkte) als Erster. Breel Embolo erzielte in der 15. Minute das Gladbacher Tor, Xaver Schlager hatte zuvor für Wolfsburg getroffen (13. Minute). In der Schlussphase machte Maximilian Arnold den VfL-Sieg perfekt (90.+1).

Mönchengladbach war am siebten Spieltag Anfang Oktober nach einem 5:1-Erfolg über Augsburg an die Spitze gestürmt und hatte sie für acht Partien verteidigt. In den verbleibenden zwei Hinrundenspielen trifft die Borussia auf Paderborn (18. Dezember) und am kommenden Samstag auf Hertha BSC. Der aktuell Tabellenachte aus Wolfsburg (23 Punkte) bekommt es noch mit Schalke und dem FC Bayern zu tun.

John MACDOUGALL / AFP Viele Duelle und auch Gelbe Karten: Es war ein umkämpftes Spiel

Das Spiel in Wolfsburg fand lange auf durchschnittlichem Niveau statt. Der Führungstreffer durch Schlager war allerdings spektakulär: Jérôme Roussillon zog mit einem Dribbling auf der linken Seite in den Strafraum, dort legte er auf Schlager ab und der Österreicher traf per Direktabnahme wuchtig ins Tor. Der Wolfsburger Jubel hielt nur wenige Sekunden: Embolo glich praktisch im Gegenangriff nach einer Flanke von Alassane Pléa aus. Für den Ex-Schalker war es bereits der sechste Saisontreffer, so viele Tore in einer Spielzeit waren ihm während seiner drei Jahre beim FC Schalke nicht gelungen.

In der zweiten Hälfte häuften sich die Chancen, die beste vergab Wolfsburgs Kevin Mbabu, als er nach einem Freistoß an den Pfosten köpfte (60.). Dann kam Arnold in der Nachspielzeit mit einem Schuss von Strafraumgrenze - 2:1.

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1)

1:0 Schlager (13.)

1:1 Embolo (15.)

2:1 Arnold (90.+1)

Wolfsburg: Casteels - Knoche, Guilavogui, Brooks - Schlager (77. Gerhardt), Arnold - Mbabu, Roussillon - Steffen (59. Brekalo) - Weghorst, João Victor (87. Klaus)

Mönchengladbach: Sommer - Lainer (46. Beyer), Ginter, Elvedi, Bensebaini - Strobl, Hofmann - Benes (77. Stindl) - Embolo, Pléa, Thuram (72. Herrmann)

Schiedsrichter: Brych

Gelbe Karten: Brooks, Roussillon, Schlager / Embolo, Strobl, Beyer

Zuschauer: 25.000