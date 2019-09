Borussia Mönchengladbach hat das Rheinderby gegen Fortuna Düsseldorf gewonnen. Am fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga gelang der Borussia ein 2:1 (0:1)-Heimsieg. Kasim Adams köpfte Düsseldorf früh in Führung (6. Minute), danach rannte Gladbach lange an, vergab aber eine Reihe von Chancen. Erst der eingewechselte Marcus Thuram traf ins Tor - und das doppelt (74., 88.).

Damit hat Gladbach die zweite Heimniederlage in vier Tagen verhindert. Am Donnerstag hatte das Team überraschend sein Europa-League-Spiel gegen den Wolfsberger AC 0:4 verloren. Und wie gegen die Österreicher hatte die Borussia auch nun gerade zu Spielbeginn große Probleme.

Fortuna-Keeper Steffen hält herausragend

Bereits in der sechsten Minute geriet Gladbach in Rückstand, weil die Defensive im Anschluss an einen Eckball unsortiert war: Düsseldorfs André Hoffmann kam am rechten Eck des Fünfmeterraums zum Kopfball und brachte diesen zu Adams, der ungestört hochsteigen und den Ball aufs Tor bringen durfte. Gladbachs Matthias Ginter konnte zwar abwehren, doch das gelang ihm erst hinter der Torlinie.

Aber je länger die Partie andauerte, desto besser wurde die Borussia. Das Problem: Fortunas Keeper Zack Steffen war zunächst noch besser. Der 24-Jährige, im Sommer von Manchester City ausgeliehen, wehrte insgesamt neun Gladbacher Versuche ab - ein herausragender Wert.

Sein erstes Highlight gab es in der 12. Minute: Da tauchte Gladbachs Breel Embolo frei vor ihm auf, doch Steffen gelang es, den Außenristabschluss des Stürmers zu blocken. Weil auch Embolos Nachschüsse Nummer eins und zwei nicht durchkamen, blieb Fortuna vorn. Vor der Pause vergab Ginter noch eine gute Kopfballgelegenheit (39.). Doch so richtig drückend wurde die Gladbacher Offensive erst nach der Pause.

Ihr Mittel der Wahl: Tiefenläufe auf den Flügeln, gefolgt von Querpässen in den Strafraum. Und diese bekamen die Düsseldorfer nicht verteidigt.

Thuram kommt und dreht das Spiel

Erst spielte Oscar Wendt von links Patrick Herrmann frei, der aber an einer starken Steffen-Parade scheiterte (54.). Dann erwischte Alassane Pléa eine flache Hereingabe von Herrmann nicht voll und schoss am Tor vorbei (59.).

Als der Gladbacher Druck abzunehmen schien, fiel das 1:1: Der auffallend gute Florian Neuhaus brachte den Ball rechts in den Lauf von Stefan Lainer, der flach zum einlaufenden Thuram spielte. Der sieben Minuten zuvor eingewechselte Stürmer setzte sich gegen Fortunas Kaan Ayhan durch und erzielte den Ausgleich.

In der spektakulärsten Szene der Partie fiel das 2:1. Die Fortuna verteidigte am eigenen Strafraum, Gladbach hatte gleich mehrere Angreifer vor dem Düsseldorfer Tor und schoss aus allen Lagen: Raffael traf die Unterkante der Latte, von wo aus der Ball zurück ins Feld sprang. Dann scheiterte Ginter an Steffen. Den dritten Versuch verwertete dann Thuram aus kurzer Distanz. Zwar entschied Christian Dingert zunächst auf Abseits. Der Videoschiedsrichter korrigierte die Fehlentscheidung aber.

Durch den Erfolg ist Gladbach (zehn Punkte) vorerst Fünfter. Düsseldorf ist mit vier Punkten Zwölfter.

Borussia Mönchengladbach - Fortuna Düsseldorf 2:1 (0:1)

0:1 Adams (6.)

1:1 Thuram (74.)

2:1 Thuram (88.)

Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Jantschke (52. Elvedi), Wendt - Zakaria - Benes, Neuhaus - Embolo - Herrmann (79. Raffael), Pléa (67. Thuram). - Trainer: Rose

Düsseldorf: Steffen - André Hoffmann, Adams, Ayhan - Bodzek - Zimmer (67. Pledl), Matthias Zimmermann, Baker (58. Thommy), Gießelmann - Karaman, Kownacki (79. Hennings). - Trainer: Funkel

Schiedsrichter: Dingert (Lebecksmühle)

Zuschauer: 52.413

Gelbe Karten: Lainer (2), Zakaria (3) - Bodzek (2), Matthias Zimmermann (2), Ayhan (2)