FC Bayern mit erster Saisonniederlage Wieder Spannung in der Frauen-Bundesliga

Zunächst lief alles wie so oft in dieser Saison: Früh führte Bayern 2:0. Nach der Pause schossen die Hoffenheimerinnen dann aber drei Tore in elf Minuten. Darüber freuen dürfte sich auch Titelverteidiger Wolfsburg.