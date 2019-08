SC Freiburg - FC Bayern München 1:3 (1:1)

Der FC Bayern München hat sein Auftaktspiel zur neuen Bundesligasaison der Frauen gegen den SC Freiburg gewonnen. 3:1 (1:1) siegte der deutsche Vizemeister im Freiburger Möslestadion und profitierte dabei vor allem von zwei Zugängen.

Nach einer Flanke von Giulia Gwinn traf Jovana Damnjanovic per Kopf zur Führung (18.). Gwinn hatte in der vergangenen Saison noch für die Freiburgerinnen gespielt und war mit ihnen ins Pokalfinale eingezogen. Nach einem Freistoß gelang Janina Minge (38.) noch vor der Pause der Ausgleich. Der hatte aber nicht lange Bestand: Kurz nach Wiederanpfiff traf die deutsche Nationalspielerin Linda Dallmann doppelt (49./55.). Auch die Stürmerin ist neu bei den Bayern, in der vergangenen Saison spielte die 24-Jährige noch für die SGS Essen.

Lesen Sie hier ein Interview mit Nationalspielerin und Bayern-Zugang Giulia Gwinn.

FF USV Jena - TSG Hoffenheim 1:6 (0:3)

Noch deutlicher fiel das Ergebnis im Parallelspiel aus: Die TSG Hoffenheim besiegte die Aufsteigerinnen des FF USV Jena 6:1 (3:0). Mit einem Doppelschlag kurz nach Anpfiff schossen Isabella Hartig (4.) und Leonie Pankratz (7.) die TSG in Führung. Wenig später traf Nicole Billa zum 3:0 (21.) und nach der Pause zum 4:0 (64.). Fabienne Dongus erhöhte auf 5:0 (71.), Franziska Harsch auf 6:0 (83.). Der 18 Jahre alten Karla Görlitz gelang nur noch Jenas Treffer zum 1:6 (87.)

Durch den hohen Sieg steht die TSG zumindest vorläufig an der Tabellenspitze. Am Freitag hatte der 1. FFC Frankfurt das Eröffnungsspiel gegen Turbine Potsdam 3:2 gewonnen. Am Sonntag spielt der deutsche Meister VfL Wolfsburg gegen den SC Sand (14 Uhr, Stream: Magenta Sport).