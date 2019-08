Giulia Gwinn ist der kommende Star im deutschen Fußball. Die 20 Jahre alte Nationalspielerin will mit dem FC Bayern in der am Abend beginnenden Bundesliga-Saison um die Meisterschaft spielen - und kann auf viel Aufmerksamkeit hoffen. Eurosport hat die TV-Rechte für die Bundesliga-Topspiele am Freitag erworben, zusätzlich wird regelmäßig die Zusammenfassung eines Spiels in der ARD-Sportschau am Samstag gezeigt.

Erstmals bekommt der Sport abseits der Übertragungen von Länderspielen eine derart große öffentliche Bühne. Die TV-Präsenz habe für die Weiterentwicklung der Bundesliga "große Bedeutung", sagt Gwinn. "Nur so können wir mehr Zuschauer gewinnen." Doch wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, gibt es innerhalb des DFB immer noch strukturelle Probleme.

Um 18.30 Uhr startet die Bundesliga mit dem Spiel zwischen dem 1. FFC Frankfurt und Turbine Potsdam in die Saison. So berichtet der SPIEGEL:

Frauenfußball: Das nächste Level - lesen Sie hier die ganze Geschichte über Gwinne, die Berichterstattung im Fernsehen und was das für den Sport bedeutet.

- lesen Sie hier die ganze Geschichte über Gwinne, die Berichterstattung im Fernsehen und was das für den Sport bedeutet. Zwölf Vereine spielen in der Bundesliga, die Meisterschaft wird zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern entschieden. Hier lesen Sie die Saisonprognose .

. Frankfurt und Potsdam sind die Traditionsteams der Bundesliga. Im Liveticker erfahren Sie alles über das Eröffnungsspiel.