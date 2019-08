Datenanalyse Das sind die besten Freistoßschützen der Bundesliga

Über Jahre hinweg gehörte Borussia Dortmund bei direkten Freistößen zu den harmlosesten Teams der Bundesliga. Die bescheidene Bilanz zu Beginn der Saison 2017/18: 63 Schüsse, aber nur zwei Tore. Als am dritten und vierten Spieltag auch noch Nuri Sahin und Gonzalo Castro ihr Ziel verfehlten, änderte der BVB seine Strategie: Direkte Freistöße wurden vorübergehend aus dem Repertoire gestrichen. Auch aus eigentlich gefährlichen Lagen wurde im weiteren Saisonverlauf lieber auf Anspiele oder Flanken gesetzt.

Dass die Erfolgsquote bei direkten Freistößen stark schwankt, ist nicht ungewöhnlich, wie eine Analyse sämtlicher Schussversuche der vergangenen vier Bundesliga-Spielzeiten zeigt (Details zur Datenquelle und Auswertung können Sie dem Methodik-Kasten weiter unten entnehmen). Bayern München beispielsweise blieb 2015/16 und 2018/19 ohne direktes Freistoßtor und traf auch 2017/18 lediglich einmal. In der Saison 2016/17 hingegen gelangen den Bayern gleich fünf direkte Freistoßtore.

Wie eng es bei Freistößen zugeht, musste der SV Darmstadt 98 leidvoll erfahren. Bei rekordverdächtigen sechs ihrer 45 Versuche trafen die Lilien Pfosten oder Latte. Die schwärzeste Serie der letzten Jahre weist aber Eintracht Frankfurt auf. Nach knapp vier Jahren und über 40 Fehlversuchen am Stück war es Filip Kostic, der im Spiel gegen Hoffenheim Anfang März der Negativserie ein Ende setzte.

Eine noch geringere Trefferquote als Frankfurt haben in der jüngeren Bundesligageschichte nur Nürnberg und Stuttgart. Die Nürnberger blieben in der vergangenen Saison ohne Treffer bei direkten Freistößen, Stuttgarts Bilanz aus den zurückliegenden drei Erstliga-Spielzeiten steht bei einem Tor in 64 Versuchen. Am oberen Ende des Rankings finden sich hingegen Hertha BSC, der Hamburger SV und Ingolstadt.

Die besten Schützen der Liga

Für die guten Trefferquoten dieser Klubs sind einige wenige Freistoßspezialisten verantwortlich: Marvin Plattenhardt (fünf Treffer) und Ondrej Duda (zwei) bei Hertha BSC, Michael Gregoritsch (drei) und Aaron Hunt (zwei) beim Hamburger SV sowie Markus Suttner (vier) bei Ingolstadt.

Die Statistik aller Spieler, die in den vergangenen vier Spielzeiten entweder mindestens zehn direkte Freistöße geschossen oder mindestens zwei Tore erzielt haben, sehen Sie in der folgenden Tabelle:

Die besten Freistoßschützen der Bundesliga Name Tore Trefferquote Versuche Pfosten/Latte Marvin Plattenhardt 5 12,8 % 39 0 Markus Suttner 4 12,9 % 31 1 Paco Alcácer 3 50,0 % 6 0 Andrej Kramaric 3 16,7 % 18 0 Jonathan Schmid 3 15,0 % 20 0 Michael Gregoritsch 3 7,3 % 41 0 David Alaba 3 6,7 % 45 3 Levin Öztunali 2 50,0 % 4 0 Ondrej Duda 2 33,3 % 6 1 Filip Kostic 2 16,7 % 12 0 Raúl Bobadilla 2 16,7 % 12 0 Marcel Sabitzer 2 15,4 % 13 0 Milos Jojic 2 15,4 % 13 0 Aaron Hunt 2 14,3 % 14 1 Robert Lewandowski 2 10,0 % 20 0 Leon Bailey 2 8,3 % 24 0 Maximilian Arnold 2 8,0 % 25 0 Naldo 2 7,4 % 27 1 Marcel Risse 2 6,7 % 30 0 Daniel Didavi 2 6,1 % 33 1 Vincenzo Grifo 2 5,3 % 38 0 Felix Klaus 1 10,0 % 10 0 Wendell 1 10,0 % 10 1 Gonzalo Castro 1 8,3 % 12 0 Jerome Gondorf 1 8,3 % 12 2 Philipp Max 1 8,3 % 12 0 Konstantinos Stafylidis 1 6,2 % 16 0 Ricardo Rodríguez 1 5,9 % 17 0 Raffael 1 5,6 % 18 2 Kerem Demirbay 1 5,3 % 19 2 Marco Reus 1 5,0 % 20 3 Daniel Brosinski 1 4,2 % 24 1 Johannes Geis 1 3,3 % 30 3 Hakan Calhanoglu 1 2,5 % 40 3 Alexandru Maxim 0 0,0 % 11 0 Charles Aránguiz 0 0,0 % 15 2 Emil Forsberg 0 0,0 % 16 0 Erik Thommy 0 0,0 % 15 0 Jean-Philippe Gbamin 0 0,0 % 15 0 Konstantin Rausch 0 0,0 % 20 2 Marcel Halstenberg 0 0,0 % 14 0 Pascal Groß 0 0,0 % 24 0 Pierre-Emerick Aubameyang 0 0,0 % 14 0 Thorgan Hazard 0 0,0 % 10 0 Yunus Malli 0 0,0 % 10 0 Zlatko Junuzovic 0 0,0 % 27 1 Grundlage: Alle direkten Freistöße der Bundesliga-Spielzeiten 2015/16 bis 2018/19. Nur Schützen mit mindestens zehn Versuchen oder mindestens zwei Treffern. Daten: OPTA.

Die besten Schützen der Liga sind je nach Zählweise folglich entweder Marvin Plattenhardt (fünf Tore) oder Levin Öztunali und Paco Alcácer (Trefferquote von 50 Prozent bei einer geringeren Anzahl an Schüssen). Alcacer hat seine Trefferquote aus der vergangenen Saison jüngst mit Freistoßtoren im Vorbereitungsspiel gegen den FC Zürich und in der ersten Pokalrunde gegen den KFC Uerdingen bestätigt. Seine Ankunft in Dortmund beendete jene Phase, in der der BVB lieber darauf verzichtet hatte, Freistöße direkt aufs Tor zu schießen.

Auch Spezialisten unterliegen Formschwankungen

Betrachtet man die zeitliche Verteilung, in der Spezialisten ihre Tore erzielen, zeigen sich bei vielen Spielern auffällige Häufungen: Markus Suttner, Michael Gregoritsch, David Alaba und auch Jonathan Schmid haben jeweils alle Freistoßtore in einer einzigen Saison erzielt.

Tatsächlich lässt sich der positive Effekt eines Freistoßtors auf die folgenden Schussversuche auch messen. Die Quote der verwandelten Freistöße eines Schützen ist um über 70 Prozent höher, wenn er in den 90 Tagen zuvor mindestens ein Freistoßtor erzielt hat. Diese positive Erfahrung wirkt nach - es kann sich für Mannschaften also durchaus lohnen, einem kürzlich erfolgreichen Schützen auch die nächsten Schussversuche zu überlassen.

Umgekehrt gilt: Auch gute Schützen können mal eine Phase haben, in der plötzlich kein Freistoß mehr sitzt. Ein besonders deutliches Beispiel ist der ehemalige Bremer Zlatko Junuzovic. Er ist, obwohl er bereits vor einem Jahr die Liga verlassen hat, im Untersuchungszeitraum der Bundesliga-Spieler mit den meisten Fehlversuchen ohne einen Treffer. Schaute man nur auf die vergangenen vier Spielzeiten, wäre somit Junuzovic der schlechteste Freistoßschütze der Bundesliga gewesen.

Man muss jedoch nur eine weitere Saison zurückblicken, um ein ganz anderes Bild zu bekommen: Zwischen November 2014 und Mai 2015 erzielte Junuzovic beeindruckende fünf direkte Freistoßtore für Werder Bremen. In dieser Phase war er damit mindestens einer der besten Freistoßschützen der Liga.

Fernschütze, Schnibbler, Schlenzer oder Zwirbler?

Ein Freistoß ist ein Freistoß ist ein Freistoß? Sicher nicht. Jeder Schütze hat ganz individuelle Vorlieben, was Position, Schusstechnik, Effet und Geschwindigkeit angeht. Während Naldo seine Freistoßtore meist mit brachialen, geradlinigen Schüssen aus größerer Entfernung erzielt hat, war Markus Suttner eher aus kurzer Distanz und mit viel Effet erfolgreich. Das sind die Schussprofile ausgewählter Freistoßspezialisten:

Die Schussprofile der Freistoßspezialisten Andrej Kramaric hat mit drei Toren bei 18 Versuchen eine starke Torquote. Besonders gefährlich sind vor allem seine Freistöße aus mittlerer Lage und etwas größerer Entfernung. Daniel Didavi schießt vor allem Freistöße aus mittlerer bis großer Entfernung. Sowohl aus zentralen Positionen als auch aus der linken Spielfeldhälfte. Getroffen hat er sowohl schon für Stuttgart als auch für Wolfsburg. David Alabas Freistöße zeigen ein klares Muster. Er schießt aus halblinker mittlerer bis größerer Entfernung. Seine Quote ist dabei leicht unterdurchschnittlich. Allerdings scheiterte er in den vergangenen vier Spielzeiten auch dreimal knapp an Pfosten oder Latte. Auch Hakan Calhanoglu hat drei Pfosten- oder Lattentreffer vorzuweisen, im Gegensatz zu David Alaba aber nur ein Tor. Er schießt aus nahezu allen Positionen: rechts, links, zentral, aus kleiner, mittlerer und großer Entfernung. Jonathan Schmid weist mit drei Toren bei 20 Versuchen eine gute Trefferquote auf. Alle drei Treffer erzielte er aus 25 bis 30 Metern Torentfernung. In seiner Zeit bei Hoffenheim gelang ihm kein direktes Freistoßtor. Markus Suttner schießt meistens mittig bis links aus geringer bis mittlerer Torentfernung. Seine Schüsse aus kurzer Entfernung waren bislang deutlich erfolgreicher als seine Versuche aus größerer Distanz. Marvin Plattenhardt schießt eher aus mittigen Positionen und ist dabei sowohl aus kurzer als auch aus langer Distanz erfolgreich gewesen. Seine fünf Tore sind der Bestwert für die vergangenen vier Spielzeiten und auch seine Torquote ist überdurchschnittlich. Michale Gregoritsch ist eher ein Distanzschütze. Zwei seiner drei Tore erzielte er aus knapp 30 Metern Torentfernung. Was die Freistöße angeht, konnte er in Augsburg bislang noch nicht an die seine Leistungen beim HSV anknüpfen. Naldo ist der vielleicht bekannteste Distanzschütze der Bundesliga. Er versucht es regelmäßig aus Torentfernungen von circa 30 Metern. Angesichts der großen Entfernung ist seine Torquote durchaus beachtenswert. Eine 50-prozentige Freistoßquote ist jenseits aller erwartbaren Werte. Genau dies gelang Paco Alcácer in seiner ersten Saison in Dortmund. Er traf dabei ausschließlich aus mittigen Positionen, sowohl nah am Tor als auch aus größerer Entfernung. Pascal Groß gelangen in der Jahren 2013 bis 2015 insgesamt zwei direkte Freistoßtore. Im hier dargestellten Zeitraum blieb er allerdings torlos. Versucht hat er es sowohl mittig als auch von Positionen weit rechts auf dem Spielfeld. Vincenzo Grifo hat eine klare Vorliebe für Freistöße aus mittlerer Entfernung. Sei es mittig oder etwas versetzt links oder rechts. Seine Torquote war zuletzt mit zwei Toren aus 38 Versuchen nicht besonders gut. Wirklich herausragend war dagegen sein Lauf in der Zweitliga-Saison 2015/2016. Für den FSV Frankfurt erzielte er sechs direkte Freistoßtore. Zlatko Januzovic ist das deutlichste Beispiel für die wechselnden Phasen, die gute Freistoßschützen durchmachen können. Hier im Bild sind seine insgesamt 27 Versuche ohne Torerfolg aus den Spielzeiten 2015/16 bis 2017/18 dargestellt. In der vorhergehenden Saison hatte er hingegen innerhalb von sechs Monaten fünf direkte Freistoßtore erzielt.

Mittig und nah = Gefahr

Und dennoch gibt es sie, die optimale Freistoßposition. Es gilt: Mittig und nah, das sorgt für Gefahr. Direkte Freistöße, die zentral vor dem Tor entstanden sind und aus einer Entfernung von 16,50 bis 20,60 Metern getreten wurden, haben eine Trefferquote von fast 18 Prozent - und damit die höchste. Auch aus Entfernungen von knapp 25 Metern liegt die Trefferquote noch immer bei über zehn Prozent, wenn der Freistoß aus zentraler Position ausgeführt wurde.

Aus größeren Entfernungen fällt die Trefferquote dann recht schnell ab. Das gilt auch dann, wenn der Freistoß aus einer dezentralen Position geschossen wird. Umso wichtiger sind dann Schusstechnik und Präzision: Freistöße auf das kurze Eck haben eine höhere Trefferquote als jene auf das lange Eck. Wie zu erwarten war, ist es dabei auch von Vorteil, wenn mit dem rechten Fuß von der linken Seite geschossen wird und umgekehrt, der Ball also zum Tor hingezogen wird.

Datenquelle und Methodik Woher stammen die Daten? Die Daten stammen von Opta, dem offiziellen Live-Daten-Lieferanten der Deutschen Fußball Liga. Jedes Bundesligaspiel wird von Opta minutiös protokolliert. Es werden Daten in 74 verschiedenen Kategorien (Torschüsse, Zweikämpfe, Einwurf, Pässe, Spielerwechsel) mit zahlreichen Zusatzvariablen (Passlänge, Zielposition, Spielfeldregion, etc.) erhoben. Welche Daten wurden in die Auswertung einbezogen? In die Auswertung wurden ausschließlich Schüsse, die aus direkten Freistößen resultieren einbezogen. Indirekte Freistöße, sowie Schüsse, bei denen der Ball für den Schützen abgelegt wurde, finden sich folglich nicht in der Auswertung. Welchen Zeitraum umfassen die Daten? Alle Auswertungen mit Bezug zur Bundesliga stammen aus den Spielzeiten 2015/16 bis 2018/19. Der Datensatz umfasst 1443 Schussversuche aus 1224 Begegnungen. Für die Auswertungen zur Schussposition wurden weitere Daten aus der 2. Bundesliga, dem DFB-Pokal, von Nationalmannschaftsspielen und aus den europäischen Wettbewerben hinzugezogen. Insgesamt basiert die Auswertung hier auf 7170 Schüssen aus 5052 Begegnungen.

Fazit: nicht alles ist berechenbar

Wer die besten Freistoßschützen der Liga sind, hängt stark davon ab, welchen Zeitraum man betrachtet. Plattenhardt trifft seit Jahren konstant, Alcácer hat seit seiner Ankunft beim BVB eine beeindruckende Quote - und änderte damit die Freistoß-Strategie seines Klubs.

Die Auswertung der Daten zeigt aber auch, wie viel Zufall noch in Freistößen steckt - und das in Zeiten des modernen, durchorganisierten und -geplanten Fußballs. Kleinigkeiten wie ein paar Zentimeter können hier den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. Und selbst die besten und zuverlässigsten Schützen haben Phasen, in denen sie sich zu Recht bei jedem Freistoß den Ball schnappen und Phasen, in denen sie dies besser nicht tun sollten.