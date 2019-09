Gefühlslage

Will der FC Bayern nicht den Anschluss verlieren, dann stehen in der Bundesliga jetzt Pflichtsiege auf dem Programm. Köln bildet den Auftakt, Paderborn, Hoffenheim, Augsburg und Union folgen. Teams, die bislang auf Platz zwölf oder schlechter stehen. Es heißt also mal wieder Klein gegen Groß - und darin liegt ja häufig der Reiz. Gegen Köln brennt aber nichts an.