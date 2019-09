Sieg bei Union Dost und Silva beenden Frankfurter Auswärtsflaute

Eintracht Frankfurt hat das Freitagsspiel des sechsten Spieltags bei Union Berlin gewonnen und in dieser Bundesligasaison erstmals auswärts gepunktet. Die Treffer beim 2:1 (0:0) erzielten die Neu-Frankfurter Bas Dost (48.), der nach dem Remis gegen Dortmund wieder für Gonçalo Paciência in die Startformation gerückt war und André Silva (62. Minute). Das Tor des eingewechselten Anthony Ujah in der 86. Minute kam für Union zu spät.

Frankfurt reiste mit der mauen Bilanz von zwei Niederlagen in bisher zwei Auswärtsspielen in der Bundesliga gegen Leipzig und Augsburg nach Berlin. Und fast wäre die Eintracht auch bei Union früh in Rückstand geraten. Nach sechs Minuten scheiterte Marvin Friedrich nach einer flachen Ecke mit einem Schuss aus kurzer Distanz an Frankfurts Torwart Kevin Trapp. Mit einer überraschenden Variante war Union bereits am dritten Spieltag gegen den BVB in Führung gegangen und hatte seinen ersten Bundesligasieg gefeiert.

Die Eintracht, die seit den Abgängen von Sébastien Haller, Luka Jovic und Ante Rebic in der Offensive viel rotiert, setzte gegen den Aufsteiger auf Dost und Silva. Die beiden Zugänge, die bisher nur beim 0:3 in der Europa League gegen Arsenal zusammen gestartet waren, harmonierten: In der 16. Minute grätschte Dost einen Pass der Berliner ab und beförderte den Ball zu Silva, der jedoch im Duell mit Torhüter Rafael Gikiewicz zu zögerlich war. Kurz vor der Pause rettete der Union-Keeper erneut stark gegen einen Kopfball von Silva (43.).

In der zweiten Hälfte war das Sturmduo erfolgreicher: In der 48. Minute war Dost mit dem langen Bein zu Stelle, als Gikiewicz einen Schuss von Filip Kostic nur in die Mitte abwehren konnte, knapp eine Viertelstunde später köpfte Silva nach Flanke von Djibril Sow den zweiten Treffer (62.).

Doch Frankfurt konnte sich nicht nur auf sein Sturmduo verlassen, auch Torwart Trapp steuerte seinen Teil zum Erfolg bei, etwa als er in der 75. Minute im Flug einen Schuss von Sheraldo Becker aus dem langen Eck fischte. Ujah traf nach seiner Einwechselung zwar noch zum Anschluss (86.), doch zum Unentschieden reichte es für Union nicht mehr.

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:2 (0:0)

0:1 Dost (48.)

0:2 Silva (62.)

1:2 Ujah (86.)

Berlin: Gikiewicz - Trimmel, Friedrich, Subotic, Reichel - Schmiedebach (66. Ujah), Gentner, Andrich, Gogia (59. Becker), Bülter (66. Mees) - Andersson

Frankfurt: Trapp - Toure, Hasebe, Hinteregger - Durm (77. Chandler), Fernandes, Kostic, Sow, Kamada (71. Kohr) - Dost (83. Paciência), Silva

Schiedsrichter: Stegemann

Gelbe Karten: - / Sow

Zuschauer: 22.012 (ausverkauft)